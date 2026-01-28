В крупнейшем банке Германии прошли обыски. Расследование связывают с компаниями Абрамовича

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия, 28 января 2026 года (фото - EPA/RONALD WITTEK)

Федеральное управление уголовной полиции Германии в среду, 28 января, провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине. Об этом сообщили немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel.

Расследование касается вероятного отмывания средств, к которому, по данным медиа, причастен российский бизнесмен Роман Абрамович. Источники Der Spiegel назвали расследование "крайне секретным".

Прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила, что проводит расследование "в отношении пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank". Правоохранители предполагают, что банк в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, "использовались с целью отмывания средств".

Дополнительные подробности расследования в ведомстве раскрывать отказались.

По данным Süddeutsche Zeitung, банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Расследование касается трансакций, осуществленных в период с 2013 по 2018 год. То есть у прокуратуры не должно быть претензий ни к нарушению санкционного режима (Абрамович попал под санкции Евросоюза в 2022 году), ни к нынешнему руководителю банка Кристиану Сюингу, отмечает Bloomberg.

Адвокат Абрамовича заявил, что его клиенту ничего не известно о расследовании немецких властей по этому поводу, а бизнесмен "всегда действовал в полном соответствии с национальным и международным законодательством".

Роман Абрамович на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле в Москве, Россия, 13 мая 2025 года (фото – EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL)

В Deutsche Bank подтвердили факт проведения следственных мероприятий в своих помещениях и заявили, что сотрудничают с властями. От дальнейших комментариев в банке отказались.

Обыски прошли за день до пресс-конференции, на которой руководство Deutsche Bank, как ожидается, будет отчитываться о самой высокой прибыли за последние годы. На фоне сообщений о расследовании акции банка упали примерно на 3%.

В последние годы Deutsche Bank неоднократно штрафовали за то, что финучреждение с задержкой сообщало о вероятных случаях отмывания денег.

Например, Deutsche Bank уплатил штраф в размере 7 млн евро из-за вероятных трансакций с участием родственника свергнутого сирийского президента Башара Асада, в которых участвовал как банк-корреспондент.