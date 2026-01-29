В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича: дело расследуют как убийство

Фото: Фидобанк

Вечером 23 января в Милане возле элитного четырехэтажного жилого дома на улице Нерино нашли мертвым 54-летнего гражданина Украины Александра Адарича, сообщили в четверг итальянские медиа, в частности La Repubblica и Il Giorno.

По предварительным данным следствия, Адарич выпал из окна арендованных апартаментов, но правоохранители не исключают, что на момент падения он уже был мертв. Дело расследуется как возможное убийство.

По информации полиции, он прибыл в Милан в день гибели для деловой встречи.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали по меньшей мере двух человек, которые поспешно покинули здание после инцидента. Одного из них в тот вечер видела консьержка – мужчина общался с ней на английском языке и быстро ушел.

При осмотре номера следователи нашли несколько документов с разными именами и гражданствами, что усложнило идентификацию погибшего. В частности, среди них был румынский документ на имя Alexandru Adarici. Для подтверждения личности погибшего понадобились дополнительные проверки.

Расследование координирует прокуратура Милана. Правоохранители анализируют записи камер наблюдения и изучают профессиональную деятельность и деловые связи Адарича, считая, что мотив преступления может быть связан с его бизнес-интересами.

Адарич в свое время был владельцем нескольких банков в Украине: Евробанка, Фидобанка и Фидокомбанка (который до приобретения Адаричем назывался Эрсте Банк).

Il Giorno пишет, что в последнее время он занимал должность в люксембургской девелоперской компании Alfaro Real Estate.