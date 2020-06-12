"Зная повадки заемщика, МВФ решил запланировать пятый транш намного крупнее второго-четвертого”, – шутит один из статусных украинских экономистов, комментируя новость о публикации нового меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Это – как раз тот случай, когда в шутке есть только доля шутки. Фонд наверяка учитывал при определении графика траншей девятой по счету программы финансирования Украины прежний опыт сотрудничества.

Сентябрь 2020 года станет показательным: способна ли страна под руководством Владимира Зеленского реально выполнить взятые обязательства.

О чем речь – уже известно: МВФ показал официальную версию Меморандума о сотрудничестве с Украиной. Пока есть только английская версия документа, частичный перевод на украинский опубликован и на сайте Министерства финансов.

LIGA.net выбрала главные условия, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. Что нам нужно сделать, чтобы получить всю сумму финансирования – $5 млрд. Или хотя бы дойти до второго транша.

Четыре рубежа. Обязательства Украины до декабря 2021 года

В начале мая 2020-го стало известно, что МВФ из-за пандемии коронавируса отказался от программы расширенного финансирования EFF для Украины, которая была предварительно одобрена в конце 2019 года.

Взамен нам предложили 18-месячную программу Stand-by на 5 млрд – с более простыми требованиями, но и с меньшей суммой финансирования. Уже 11 июня правительство получило первый транш на $2,1 млрд.

Согласно тексту Меморандума, остальные четыре транша Украина будет получать сравнительно небольшими суммами до декабря 2021 года. Каждому из них определен набор условий, соответственно у программы будет четыре пересмотра. Первый блок требований нужно выполнить уже до конца лета-2020.

Первый пересмотр: 1 сентября 2020. Сумма транша: около $675 млн

Условие 1. Проблемные кредиты госбанков. Дедлайн: конец июня 2020. Банки подают планы сокращения портфелей кредитов, которые не обслуживаются (прежде всего Ощадбанк и Укрэксим, у которых NPL’s превышают 60% общих кредитных портфелей), их официально утвреждает Кабмин как акционер, затем – Совет финстабильности (входят представители главных финансовых госструктур) и отдельно – НБУ.

Условие 2. Тарифы в энергетике, конец августа 2020.

С 1 июля 2020 тарифы на газ в Украине окончательно становятся рыночными (исключение – поставки газ коммунальным предприятиям, для них есть отсрочка до мая 2021).

Вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

На рынке газоснабжения появляется механизм "поставщика последней надежды" (для бесперебойных поставок населению).

Второй пересмотр: 1 декабря 2020. Сумма транша: $675 млн

Условие 1. Новый устав Нафтогаза, конец сентября 2020. Документ, который усилит требования к корпоративному управлению компании согласно последним требованиям ОЭСР.

Условие 2. Закон о Фонде гарантирования вкладов, конец октября 2020. Фонд получит право подавать в суд на экс-собственников банков-банкротов без ограничений по срокам исковой давности. Второе – ФГВФЛ дадут возможность заключать с "оппонентами" мировые соглашения.

Условие 3. Реформа Высшего совета правосудия, конец октября-ноября 2020. Изменения в закон о ВСП усилят требования к членам Совета, а также создадут на его базе инспекционную комиссию, которая будет более активно проводить расследования против судей, которых подозревают в нечестных решениях.

Условие 4. Усиление требований к банкам, конец ноября 2020. Украина внедряет в свое законодательство рекомендации Базель III (корпоративное управление и работа набсоветов, "буфер капитала", требования к собственникам банков).

Третий пересмотр: 15 мая 2021. Сумма транша: $550 млн

Условие 1. Реформа Налоговой и Таможни, 1 января 2021. Оба органа готовы заработать как единые юрлица с 1 декабря 2020. Затем Госфискальную службу полностью ликвидируют, все активы, включая IT-системы, передадут новым ведомствам.

Условие 2. Аудит фонда COVID-19, конец марта 2021. Его проведет Госаудитслужба с привлечением иностранных консультантов.

Четвертый пересмотр: 15 октября 2021. Сумма транша: около $1 млрд

Условия не прописаны.

Опасные ФОПы, медреформа и независимый НБУ. "Мягкие" условия МВФ

Перечисленные условия – это так называемые "структурные маяки", без них следующих траншей МВФ почти наверняка не будет.

Но это далеко не все обещания Украины, прямо прописанные в Меморандуме. Остальные не имеют статуса строго обязательств, часть из них не привязана к конкретной дате, но они все же фигурирую в документе как конкретные действия украинского правительства. Их можно разделить на несколько направлений.

Госбюджет: после пандемии снова жизнь по средствам

В 2021 году правительство вернется к обычному для последних лет дефициту бюджета (2-2,5%).

Ограничение зарплат в госсекторе (на период карантина – 47 000 грн) нужно отменить конца июня 2020.

Срок действия COVID-фонда ограничен 2020 годом.

Налоги: без послаблений ФОПам, либеральная Налоговая

Украина воздержится от любых изменений в упрощенной системе налогообложения (ФОПы, небольшие предприниматели). Новых групп в "упрощенке" в ближайшее время не появится.

До конца сентября правительство при участии МВФ разработает конкретную схему для внедрения нулевой декларации (добровольное декларирование скрытых ранее доходов).

Государственная налоговая служба до конца сентября 2020 года ликвидирует систему плановых проверок и станет ориентироваться только на риски.

Банки: приватизация Ощада, проблемы Фонда гарантирования

До конца октября 2020-го Ощадбанк будет полностью готов ко вхождению в его капитал ЕБРР.

В июле 2020-го Минфин и Фонд гарантирования должны представить план на год по урегулированию задолженности Фонда по кредитам, полученным для выплат пострадавшим вкладчикам банков-банкротов (сам долг более 45 млрд грн, более 60 млрд грн - проценнты).

Возможсность для НАБУ вести прослушку



Национальное антикорбюро до конца сентября получит необходимые ресурсы и оборудование для того, чтобы вести самостоятельную прослушку подозреваемых (соответствующий закон принят в 2019 году).

Земельная реформа: кредиты для фермеров

Уже в июне парламент примет закон с деталями рынка земли. Одно из его новшеств – фонд кредитных госгарантий под покупку земли небольшими фермерами.

Приватизация: новая попытка

До конца года Фонд госимущества объявит два тендера по продаже хотя бы двух больших госкомпаний. Еще три должны выйти на продажу в первом полугодии 2021-го. В списке Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Электротяжмаш, Угольная компания Краснолиманская, Президент-Отель, титановая компания ОГХК.

Медицина и образование: реформы продолжат

Медреформу нужно продолжить, оптимизацию (сокращение) школ – тоже. С другой стороны Украина увеличит финансирование ремонтов в школах, зарплаты учителям планируется повысить. В университетах хотят привязать зарплату к результатам (как – не уточняется).

Независимость НБУ: Зеленский и Шмыгаль обещают не вмешиваться

Правительство и президент будут избегать любого вмешательства в независимость Нацбанка. Речь о политике и руководстве регулятора (в решения нельзя вмешиваться, сроки полномочий - пересматривать). Нацбанк продолжит политику инфляционного таргетирования со среднесрочной целью по инфляции 5%±1, курс гривни останется плавающим.

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