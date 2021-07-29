27 июля доллар на межбанке впервые с мая 2020 года достиг уровня 26,85 грн/$. Это – самый низкий курс за последний год.

Уже в августе годовой максимум, вероятно, обновится: у гривни есть все шансы достичь отметки в 26,5 грн/$, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Консенсус-прогноз аналитиков на конец августа – 26,98 грн/$. Однако после нескольких недель ревальвации доллар начнет отыгрывать позиции.

Что сейчас происходит с курсом и почему осенняя девальвация гривни неизбежна?

Подробно о перспективах гривни на ближайшие месяцы – в разборе LIGA.net.

Доллар – дешевле 27. Почему и надолго ли?

Больше года прошло с момента, когда доллар в Украине стабильно стоил меньше 27 грн. Последний такой период был в мае-июне 2020 года. Тогда после мартовского обвала в связи с карантином (с 25 до 28,5 грн/$ буквально за две недели) курс на два месяца откатился в диапазон 26,6-27 грн/$.

С тех пор лишь однажды гривне удалось пробить отметку 27 грн/$ – 14 июня 2021. Но и тогда рынок сразу же вернулся в более привычное для последних месяцев поле: 27-28 грн/$. Большую часть 2021-го межбанк провел в диапазоне 27,5-28 грн/$.

Финансисты, которых каждую неделю опрашивала LIGA.net, еще с февраля указывали на хорошие условия для перехода гривни в район 27 грн/$ и ниже, однако очередной карантин и появление российской армии на границах с Украиной сместили это событие на конец июля.

Что помогло гривне обновить годовой максимум именно сейчас и почему этого не происходило до сих пор? Банкиры выделяют несколько факторов.

Новости от НБУ. "Главная причина снижения курса до 27 грн/$ и ниже – повышение учетной ставки НБУ до 8%, а также заявление регулятора о сокращении ежедневной покупки валюты с $20 млн до $5 млн, – объясняет директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. – На фоне этих новостей, уже в пятницу 23 июля курс приблизился к отметке 27 и только стараниями НБУ, который выкупил с рынка около $30 млн, не ушел еще ниже".

Как ставка влияет на валютный рынок? Решение Нацбанка стало сигналом к распродаже валюты: рынок ожидал, что после НБУ свои ставки по облигациям внутреннего госдолга (ОВГЗ) повысит и Минфин – это должно было привлечь в Украину новую волну инвестиций иностранных инвесторов, рассказывает главный дилер казначейства ОТП Банка Антон Куринный.

Чтобы заработать на украинском госдолге нерезиденты заводят сюда валюту, обменивая ее на гривню. Такие периоды, как правило, обваливают курс доллара (ярчайший пример – ревальвация гривни 2019 года).

Нерезиденты пока не помогают гривне

Ожидаемого всплеска спроса на ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов пока не было. "Аукцион Минфина во вторник, 27 июля, стал одним из самых слабых за последний месяц, – говорит директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сергей Кирилюк. – гривневых бумаг продали на 1,4 млрд грн, нерезиденты почти не участвовали из-за того, что Минфин не стал повышать доходности".

В июле портфель иностранных инвесторов в ОВГЗ сократился на 2,8 млрд грн. "Нерезиденты сейчас фактически не влияют на валютный рынок, – отмечает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. – Они постепенно продавали гривневые ОВГЗ, но невысокими темпами – без дополнительного давления курс".

Аграрии – главная сила межбанка

Основной фактор укрепления гривни в первом полугодии 2021 года – рекордные цены на товары украинского экспорта. В летние месяцы это приводит к повышенному предложению валюты со стороны агропроизводителей.

"Высокие цены на зерновые побуждают аграриев продавать больше урожая сейчас, не дожидаясь осени и зимы, – добавляет Котович из ICU. – Сейчас мы наблюдаем большие объемы продаж валюты на рынке: это способствует укреплению гривни даже без новых инвестиций нерезидентов в ОВГЗ".

Влияние агросектора до сих пор отчасти компенсировалось выплатой дивидендов дочками иностранных компаний, которые активизировали покупку валюты в июне и июле, уточняет главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Второй сдерживающий фактор – повышенный спрос со стороны нефтетрейдеров, уточняет Куринный из ОТП.

Госкорпорации ищут деньги и помогают гривне

Еще одно событие, которое помогло укреплению гривни – выход на внешние долговые рынки украинских госкомпаний (Укравтодор и Укрзализныця) и Минфина.

Валюту, полученную от размещений облигаций, Автодор и УЗ постепенно меняют на гривню, рассказывают участники рынка.

Что будет с курсом в августе. Консенсус-прогноз

Опрошенные аналитики выделяют несколько ключевых факторов.

В ближайшие недели гривне помогут высокие цен на агропродукцию – поступления валюты от АПК будут выше прошлогодних из-за лучшего урожая, отмечает Колодий из Райффайзен Банка.

Не исключены небольшие покупки ОВГЗ нерезидентами, добавляет Котович из ICU. И если активизация иностранцев совпадет с квартальными налоговыми платежами во второй декаде месяца, это может поспособствовать укреплению гривни до 26,5 грн/$.

Но почти сразу после этого на рынок придет сезонная девальвация.

"Вопрос – откуда мы будем начинать рост: если рынок дойдет до 26,5 грн/$, мы не ожидаем роста выше 27,5 осенью, при условии, что не будет различных форс-мажоров, – прогнозирует Куринный из ОТП Банка. – Если межбанк не пойдет ниже 26,75 грн/$, есть вероятность роста до 27,75 грн/$".

Опрошенные финансисты дают широкий диапазон возможного движения курса в августе: 26,5-27,5 грн/$. Консенсус-прогноз семи аналитиков на конец месяца – 26,98 грн/$.

Коронавирус, инфляция в США и проблемы с МВФ. Что угрожает гривне

В первые недели осени банкиры не ожидают серьезного роста курса доллара. И все же девальвация гривни осенью будет неизбежной. Почему?

Укрепление гривни в марте-июле и девальвация в августе-декабре – типичная картина для украинского валютного рынка с тех пор, как страна перешла от фиксированного к плавающему курсу.

Причины ослабления гривни осенью повторяются из года в год (за исключением аномального 2019-го): начало уборочной кампании в агросекторе (влечет рост импорта горюче-смазочных материалов), увеличение деловой активности в ритейле (готовится к предновогоднему периоду), подготовка правительства к новому отопительному периоду с возможными дополнительными закупками газа и другого топлива.

Что еще может сыграть в этом году?

Нерезиденты могут не вернуться

Валюта иностранных инвесторов, которые вкладываются в ОВГЗ – важный фактор укрепления гривни последних лет. Станут ли они покупать украинский госдолг в ближайшие месяцы? Есть риск, что нет.

Основная причина: Минфин пока отказывается от повышения ставок: текущие уровни в с учетом высокой инфляции (ставки 11,15-12,75% при инфляции 9,5% в июне) не устраивают инвесторов. Среди других факторов неопределенность в отношениях Украины и МВФ (Фонд анонсировал миссию в Киеве на сентябрь, но пока до успешного завершения переговоров далеко) и сложный период начала сентября, когда правительству нужно погасить почти $3 млрд внешнего долга.

Риски карантина из-за штамма Дельта

По-прежнему неопределенной остается ситуация с коронавирусом. Банкиры опасаются распространения в Украине штамма Дельта на фоне низкого уровня вакцинации населения.

Это будет сдерживать восстановление совокупного спроса, а значит и импорта, говорит Колодий из Райффайзен Банка.

Либерализация от НБУ – риск на случай паники

С 20 июля НБУ впервые с начала кризиса 2014-15 годов разрешил украинскому бизнесу покупать валюту не только под обязательства по контрактам. В день можно купить до 100 000 евро.

"Либерализация дала позитивный сигнал. Это не увеличило покупки, но дало понять, что они возможны, – рассказывает Куринный из ОТП Банка. – Мы полагаем, что этой возможностью рынок начнет пользоваться при росте курса. Например, ближе к началу осени".

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