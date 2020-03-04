Игорь Уманский – министр финансов. Он критиковал МВФ, спорил с Яресько и помогал Порошенко

Минфин оказался едва ли не единственным министерством, где имя нового руководителя стало известно заранее, а не буквально за несколько часов до голосования. Кандидатуру Игоря Уманского накануне согласовал лично Владимир Зеленский, возражений в парламентской фракции Слуги народа не было.

Уманский уже в третий раз на топ-должности в правительстве. Ранее он не раз попадал в скандальные историй вокруг кадровых назначений в Минфине, а его прошлые заявления говорят о том, что отношения нового министра с НБУ и МВФ будут сложными.

Что известно о новом министре финансов, почему убрали Оксану Маркарову и какие достижения и проблемы остаются в наследство Уманскому?

Уманский вместо Маркаровой. Чем он известен?

Игоря Уманского впервые назвали в СМИ новым министром финансов вечером, 2 марта, вместе с другими министрами обновленного Кабмина.

С того момента концепция изменилась: многие кандидаты, утвержденные Зеленским, отказались работать в новом Кабмине - Тимофей Милованов, Роман Жуковский, Анна Новосад, Алексей Оржель. Но не Уманский: за несколько часов до голосования в Раде он уже подал декларацию, как претендент на кресло главы Минфина.

Замена Маркаровой – далеко не первое назначение Уманского на госслужбу. Он работает на государство с конца 90-х. Большей частью - в Минэкономики и Минфине.

ДОСЬЕ. Игорь Уманский Новый министр начал карьеру в конце 90-х в Нацагентстве по развитию и евроинтеграции и министерстве экономики, которое в тот момент возглавлял Роман Шпек. Из агентства Уманский перешел в Минэкономики Александра Шлапака. В нулевых возглавлял Государственное ипотечное учреждение, был топ-менеджером Укртранснафты, работал в НБУ (департамент надзора за проблемными банками). Уманский дважды был первым замминистра финансов: у Виктора Пинзеника в Кабмине Юлии Тимошенко (январь 2008 – март 2010) и у Александра Шлапака (октябрь 2014 – декабрь 2015) в правительстве Арсения Яценюка. Ушел из-за разногласий с Наталкой Яресько. После конфликта Пинзеника и Тимошенко (начало 2009 года – разгар мирового финансового кризиса) Уманский почти год возглавлял Минфин, покинув должность в марте 2010 года. Именно при Уманском государство национализировало Укргазбанк, Родовид Банк и банк Киев, докапитализировав их на 9,57 млрд грн. Президентство Виктора Януковича – единственный период, когда Уманский не работал в госструктурах: тогда он несколько лет преподавал в Одесской академии связи им. Попова. В 2013 году Уманский вместе с нынешним главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым стал акционером американской компании Epsilon Corporation, которая купила две метановых шахты в Луганской области. Сейчас предприятиями владеет Gase Energy Хромаева. В 2014 году Уманский входил в совет этой компании. С 2016 года Уманский был внештатным советником президента Петра Порошенко. Тогда же глава Минэнерго Игорь Насалик рассматривал его в качестве своего заместителя, но Уманский так и не был назначен. В этот же период он "засветился" в истории с конфликтом министра финансов Александра Данилюка и премьера Владимира Гройсмана. Данилюк утверждал, что ему навязывают (звучали фамилии Нины Южаниной и Игоря Кононенко) Уманского в качестве заместителя. Сам Уманский все опровергал. В октябре 2019 года Уманский претендовал на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Уманский обещает стать непростым партнером для Нацбанка и Международного валютного фонда. Его взгляды на экономику расходятся и с тезисами прежнего правительства: новый министр не поддерживает либеральную повестку Гончарука.

Среди прочего, он прямо называл монетарную и валютную политику НБУ "разрушительной для экономики", обвинял его в создании условий для развития "пирамиды ОВГЗ" и говорил, что экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой "есть за что ответить по законодательству Украины".

"Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки, – говорил Уманский в интервью Эмигрантскому радио. – Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов".

Гончарука и Маркарову он критиковал за проблемы с бюджетом, Минфин Яресько – за реструктуризацию госдолга 2015 года. Также он выступал с критикой взаимоотношений Украины и МВФ.

"Рецепт реформ от МВФ всегда очень прост – максимальная либерализация экономики. То есть в момент, когда все остальные страны занимаются защитой внутреннего производителя и стимулируют экономический рост, мы должны открыть свои рынки для других", – говорил Уманский.

Почему Маркарова уходит

Оксана Маркарова руководила Минфином с июня 2018 года. Она была единственным министром экономического блока Кабмина Владимира Гройсмана, оставшимся в правительстве после смены власти в прошлом году.

В чем причина ее отставки? Собеседники LIGA.net во фракции Слуга народа выделяют два момента.

Во-первых, проблемы с выполнением доходной части бюджета (недостача 18 млрд грн с начала года).

Во-вторых, частые разногласия Маркаровой с депутатами бюджетного комитета.

В Минфине отказались комментировать LIGA.net потенциальную смену министра. Вечером 2 марта издание LB.ua писало, что Маркаровой готовят "другую должность", но собеседники LIGA.net в президентской фракции не подтвердили эту информацию.

Маркарова пришла в Минфин в 2015 году, став заместителем Наталки Яресько. После ухода Яресько она стала первым заместителем Александра Данилюка. Кресло министра Маркарова заняла после того самого скандала с Гройсманом, в котором фигурировал и Уманский.

Наследие Маркаровой

Как изменился Минфин за без малого два года под началом Маркаровой? Опрошенные LIGA.net финансисты выделяют несколько позиций.

Во-первых, низкий дефицит бюджета. Даже после смены власти бюджет на 2020 год был сверстан с дефицитом в 2,1% ВВП.

"В условиях, когда всем хочется сделать побольше расходов, а налоги платить никто не хочет – это было достижение не просто года, а всего сезона", – считает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Во-вторых, общая бюджетная дисциплина. "Достижение – трехлетнее бюджетное планирование, кроме того, она продолжила политику Яресько и Данилюка и не давала всяким проходимцам разворовывать госбюджет", – говорит гендиректор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

В-третьих, уменьшение стоимости заимствований. Ставки по ОВГЗ снизились до с 15-18 до 10%, последнее размещение еврооблигаций провели под рекордно низкие 4,375% годовых.

"Это значит, что меньше денег налогоплательщиков будет идти на выплату процентов кредиторам, и больше - на образование, здравоохранение и армию", – добавляет Репко.

Задачи для Уманского

С какими проблемами предстоит столкнуться Минфину Уманского?

Теневая экономика и налоги. Большой пласт сложностей связан с наполнением бюджета. Речь в том числе идет об уклонении от налогов и контрабанде, отмечает глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

"Мы не можем говорить о долгосрочном развитии, пока у нас часть бизнеса работает нелегально и не платит налоги, – добавляет Шпек. – Это нечестная конкуренция, с ней надо бороться, причем на уровне всего правительства, а не только Минфина".

Управление госдолгом. Минфин Маркаровой удачно воспользовался ситуацией со спросом на украинские активы, но здесь были и неудачи, считает Мазепа из Concorde Capital. "Пример – размещение пятилетних гривневых бондов летом 2019 по невероятно высоким ставкам, – вспоминает он. – В моменты высокой рыночной цены разумнее было бы разместить 6-9-месячные бонды, но не пятилетние".

Продажа госбанков. "Задача снизить долю государства в секторе, которая раздулась до невероятных размеров из-за кризиса – это пока достижение будущего, – говорит Репко из ЦЭС. – В этом смысле крайне важно развивать корпоративное управление, чтобы не допустить политического влияния на госбанки, как было раньше".