Валерия Гонтарева, Томаш Фиала, Павел Кухта, Владимир Лавренчук и Елена Белан о последствиях отставки главы НБУ для украинской экономики

Глава НБУ Яков Смолий вечером в среду написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил сильным политическим давлением "сверху". Фактически это означает потерю регулятором своей независимости, которая была одним из главных требования получения Украиной транша МВФ.

LIGA.net публикует пять мнений известных финансистов и экономистов о том, к чему может привести отставка Смолия и потеря Нацбанком независимости, если гарант примет отставку главы регулятора.

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Мы отложим новые инвестиции, так как власть делает в последние пять месяцев совершенно противоположные вещи тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии. Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов - G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов.

Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины

Это просто реальный disaster, НБУ был последним бастионом реформ в Украине! Политическое давление было нескончаемым, все проходимцы стали вылазить на всех фронтах и подрывать сделанные нами реформы. Как только они получили транш МВФ, деньги Европейского Союза и Мирового банка, они пошли в атаку.

Решения продажных судов, решения полностью некомпетентной Верховной Рады, слабый экономический блок Кабмина. Все мировое сообщество поддерживает независимый НБУ, но защитить реформаторов, к сожалению, не могут. Надеюсь всему миру теперь будет понятно, что творится в Украине.

Павел Кухта, экс-и.о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики

Безотносительно отставки конкретного человека сам факт того, что это произошло, ставит под сомнение институциональную независимость Нацбанка и подрывает доверие к финансовой системе Украины. Я не знаю, какими завтра будут котировки облигаций, каким будет курс, но точно могу сказать, что такой ход будет иметь негативные последствия как для украинской экономики, так и для привлечения инвестиций.

Из общения с инвесторами (я говорю о бизнесе, не о международных институциях), для них независимый Нацбанк - это определенный маркер стабильности финансовой системы страны, и, соответственно, какая-то определенность, возможность прогнозировать. А если этого маркера нет, то и стабильности ждать неоткуда.

Речь здесь не о фамилиях, не о людях, не о том, что случилось политически. Это история о том, как организована госмашина в стране. Если доверие к этой машине подорвано, это, безусловно, ничем хорошим не может обернуться. Мы, во-первых, можем потерять финансовую стабильность в стране. Второе - мы переживаем первый кризис за 10 лет, в который не валится гривня, и это может быть потеряно. И в-третьих, Украина может растерять инвесторов - это еще один негативный эффект от потери независимости Центробанка.

Владимир Лавренчук, экс-глава правления Райффайзен Банка Аваль

Если коротко, нас ждет вероятная смена стратегии и монетарной политики НБУ в сторону, которую пропагандируют критики Смолия. А именно: использование масштабной эмиссии денег для бюджетных нужд, свертывания или уменьшение взаимодействия с МВФ.

Еще одно вероятное следствие изменения курса - большие риски, уязвимость гривни и рост ставок по кредитам.

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital, член редколлегии VoxUkraine

Заявление об отставке главы Нацбанка ставит под угрозу сотрудничество с МВФ и поддержку от других международных партнеров, а также закрывает доступ на внешние рынки капитала. Есть вероятность, что проведенное вчера размещение суверенных еврооблигаций будет отменено. Фактически, страна оказывается в финансовой изоляции. Гривня, скорее всего, отреагирует падением. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий президента.

Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса.

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