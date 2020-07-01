Резонанс | Красная линия, последняя капля, реальный disaster. 5 мнений об отставке главы НБУ Смолия
Валерия Гонтарева, Томаш Фиала, Павел Кухта, Владимир Лавренчук и Елена Белан о последствиях отставки главы НБУ для украинской экономики
Глава НБУ Яков Смолий вечером в среду написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил сильным политическим давлением "сверху". Фактически это означает потерю регулятором своей независимости, которая была одним из главных требования получения Украиной транша МВФ.
LIGA.net публикует пять мнений известных финансистов и экономистов о том, к чему может привести отставка Смолия и потеря Нацбанком независимости, если гарант примет отставку главы регулятора.
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital
Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии.
Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов - G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов.
Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины
Павел Кухта, экс-и.о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики
Из общения с инвесторами (я говорю о бизнесе, не о международных институциях), для них независимый Нацбанк - это определенный маркер стабильности финансовой системы страны, и, соответственно, какая-то определенность, возможность прогнозировать. А если этого маркера нет, то и стабильности ждать неоткуда.
Речь здесь не о фамилиях, не о людях, не о том, что случилось политически. Это история о том, как организована госмашина в стране. Если доверие к этой машине подорвано, это, безусловно, ничем хорошим не может обернуться. Мы, во-первых, можем потерять финансовую стабильность в стране. Второе - мы переживаем первый кризис за 10 лет, в который не валится гривня, и это может быть потеряно. И в-третьих, Украина может растерять инвесторов - это еще один негативный эффект от потери независимости Центробанка.
Владимир Лавренчук, экс-глава правления Райффайзен Банка Аваль
Еще одно вероятное следствие изменения курса - большие риски, уязвимость гривни и рост ставок по кредитам.
Елена Белан, главный экономист Dragon Capital, член редколлегии VoxUkraine
Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса.
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