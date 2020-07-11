UA

Что с курсом | Зеленский хочет “доллар по 30”, но гривня пока держит 27. Надолго? Прогноз до 17 июля

11.07.2020, 11:29
Зеленский хочет “доллар по 30”, но гривня пока держит 27. Надолго? Прогноз до 17 июля - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com

Гривня на межбанке отыграла часть падения, вызванного уходом Якова Смолия из НБУ. Что будет дальше – зависит от Зеленского и нового главы Нацбанка

Украинский валютный рынок успокоился после турбулентности прошлой недели, вызванной "политической" отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Гривня закрепилась у отметки в 27 грн/$, примерно этот же уровень сохранится и во второй декаде июля, считают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Развитие ситуации сильно зависит от политики НБУ после назначения нового главы. Это должно произойти до 17 июля, поскольку дальше Верховная Рада уходит на каникулы. Станет ли Нацбанк более сговорчивым и поддержит ли заявления президента Владимира Зеленского о том, что госбюджету и украинскому бизнесу нужен "доллар по 30" – главная экономическая интрига года звучит именно так.

Что еще, кроме заявлений политиков, сейчас влияет на курс? Об этом – в еженедельном обзоре LIGA.net.

27 вернулись. Что происходит с курсом

Прошлая неделя закончилась самым крупным курсовым скачком с момента введения карантина. После того, как в среду, 2 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил об отставке из-за "политического давления" курс доллара за один день вырос на 37 копеек, а Нацбанку пришлось гасить панику экстренной продажей $150 млн.

Ситуация быстро успокоилась: гривня начала отыгрывать позиции еще в пятницу, а на этой неделе тренд продолжился. Уже в понедельник, 6 июля, курс пересек отметку в 27 грн/$ и держался на уровне 26,95 грн/$ практически всю неделю. Только на последней торговой сессии (10 числа) доллар снова подорожал до 27,04 грн/$.

Итог недели: по сравнению с прошлой пятницей гривня укрепилась на 9 копеек.

Вечером, 10 июля, в кассах банков можно было купить наличный доллар по 27-27,2 грн/$, евро – по 30,4 30,7 грн/€.

Читайте также: Интервью представителя МВФ: отставка Смолия, новый глава НБУ и налог на выведенный капитал

Зеленский заговорил о курсе и "фактор Смолия". Что влияет на доллар

Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают: отставка Смолия выбила валютный рынок из традиционного "летнего затишья". Сейчас ситуация отыгрывается: небольшая активность продавцов и покупателей валюты, низкие объемы торгов. Этот тренд продержится до начала посевной (ближе к началу августа), когда агрокомпании активизируют импорт.

Несмотря на это, на рынке и на этой неделе было несколько необычных событий.

"Фактор Смолия" для кредиторов Минфина

Во вторник Минфин провел один из самых слабых аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в этом году: в бюджет привлекли всего 300 млн. На этой же неделе состоялось очень крупное погашение старых ОВГЗ – 7 млрд грн.

Учитывая слабые показатели нового аукциона, некоторые финансисты опасались, что дополнительная гривня может уйти на валютный рынок, но этого и не произошло.

Читайте также: Дилемма для Зеленского. Уход главы НБУ пошатнул доверие к Украине. Реакция рынков

Почему? Банкиры объяняют это "фактором Смолия": после его отставки доходности на вторичном рынке ОВГЗ (вторичный, поскольку кредиторы украинского правительства торгуют облигациями между собой) сильно выросли - желающих выйти из инвестиции в украинский госдолг стало больше.

Деньги от погашения старых бумаг ушли именно на "вторичку", говорят банкиры. Вероятно, пока участники рынка считают это более выгодным вложением, чем покупка доллара в ожидании еще большей девальвации.

Зеленский и "доллар по 30"

Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что он недоволен чрезмерно крепкой гривней. Прямая речь: "То, что предприятия недополучили миллионы из-за этого курса и закрылись, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года. – Ред.). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30. А гривня, вы видите, какая у нас", - сказал Зеленский во время одной из поездок в регионы.

Читайте также: "Не вписался в “экономику по Зеленскому”. Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит

Слова президента пока не особо впечатлили рынок, но девальвационные ожидания это определенно усилит, говорят банкиры. Теперь все зависит от фигуры нового главы НБУ и его политики. Поставить курс, "как в бюджете" или "чтобы было хорошо экспортерам" – именно на такие проявления политического давления указывал Яков Смолий во время своего последнего выступления в должности.

Читайте также: “Не дадим купить билет к подруге в Лондон”. Как депутаты увольняли главу НБУ Якова Смолия

НБУ снова только покупает

На этой неделе Нацбанку не пришлось выходить на рынок с продажей валюты. Зато удалось купить (правда, относительно немного) – $92 млн.

Что дальше. Прогноз до 17 июля

Опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают, что курс пока не будет возвращаться к "донацбанковским уровням" – ближе к 26,5 грн/$.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 26,9 – 27,2 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики инвесткомпании ICU.

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
валютный курс доллар на межбанке Отставка Смолия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

ИсторииНе на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 