Гривня на межбанке отыграла часть падения, вызванного уходом Якова Смолия из НБУ. Что будет дальше – зависит от Зеленского и нового главы Нацбанка

Украинский валютный рынок успокоился после турбулентности прошлой недели, вызванной "политической" отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Гривня закрепилась у отметки в 27 грн/$, примерно этот же уровень сохранится и во второй декаде июля, считают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Развитие ситуации сильно зависит от политики НБУ после назначения нового главы. Это должно произойти до 17 июля, поскольку дальше Верховная Рада уходит на каникулы. Станет ли Нацбанк более сговорчивым и поддержит ли заявления президента Владимира Зеленского о том, что госбюджету и украинскому бизнесу нужен "доллар по 30" – главная экономическая интрига года звучит именно так.

Что еще, кроме заявлений политиков, сейчас влияет на курс? Об этом – в еженедельном обзоре LIGA.net.

27 вернулись. Что происходит с курсом

Прошлая неделя закончилась самым крупным курсовым скачком с момента введения карантина. После того, как в среду, 2 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил об отставке из-за "политического давления" курс доллара за один день вырос на 37 копеек, а Нацбанку пришлось гасить панику экстренной продажей $150 млн.

Ситуация быстро успокоилась: гривня начала отыгрывать позиции еще в пятницу, а на этой неделе тренд продолжился. Уже в понедельник, 6 июля, курс пересек отметку в 27 грн/$ и держался на уровне 26,95 грн/$ практически всю неделю. Только на последней торговой сессии (10 числа) доллар снова подорожал до 27,04 грн/$.

Итог недели: по сравнению с прошлой пятницей гривня укрепилась на 9 копеек.

Вечером, 10 июля, в кассах банков можно было купить наличный доллар по 27-27,2 грн/$, евро – по 30,4 30,7 грн/€.

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Зеленский заговорил о курсе и "фактор Смолия". Что влияет на доллар

Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают: отставка Смолия выбила валютный рынок из традиционного "летнего затишья". Сейчас ситуация отыгрывается: небольшая активность продавцов и покупателей валюты, низкие объемы торгов. Этот тренд продержится до начала посевной (ближе к началу августа), когда агрокомпании активизируют импорт.

Несмотря на это, на рынке и на этой неделе было несколько необычных событий.

"Фактор Смолия" для кредиторов Минфина

Во вторник Минфин провел один из самых слабых аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в этом году: в бюджет привлекли всего 300 млн. На этой же неделе состоялось очень крупное погашение старых ОВГЗ – 7 млрд грн.

Учитывая слабые показатели нового аукциона, некоторые финансисты опасались, что дополнительная гривня может уйти на валютный рынок, но этого и не произошло.

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Почему? Банкиры объяняют это "фактором Смолия": после его отставки доходности на вторичном рынке ОВГЗ (вторичный, поскольку кредиторы украинского правительства торгуют облигациями между собой) сильно выросли - желающих выйти из инвестиции в украинский госдолг стало больше.

Деньги от погашения старых бумаг ушли именно на "вторичку", говорят банкиры. Вероятно, пока участники рынка считают это более выгодным вложением, чем покупка доллара в ожидании еще большей девальвации.

Зеленский и "доллар по 30"

Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что он недоволен чрезмерно крепкой гривней. Прямая речь: "То, что предприятия недополучили миллионы из-за этого курса и закрылись, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года. – Ред.). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30. А гривня, вы видите, какая у нас", - сказал Зеленский во время одной из поездок в регионы.

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Слова президента пока не особо впечатлили рынок, но девальвационные ожидания это определенно усилит, говорят банкиры. Теперь все зависит от фигуры нового главы НБУ и его политики. Поставить курс, "как в бюджете" или "чтобы было хорошо экспортерам" – именно на такие проявления политического давления указывал Яков Смолий во время своего последнего выступления в должности.

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НБУ снова только покупает

На этой неделе Нацбанку не пришлось выходить на рынок с продажей валюты. Зато удалось купить (правда, относительно немного) – $92 млн.

Что дальше. Прогноз до 17 июля

Опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают, что курс пока не будет возвращаться к "донацбанковским уровням" – ближе к 26,5 грн/$.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 26,9 – 27,2 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики инвесткомпании ICU.

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