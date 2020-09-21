Досье на два триллиона. Что такое FinCEN Files
В распоряжении американского издания BuzzfeedNews и международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ оказалось около 2500 отчетов банков США о подозрительных операциях, которые проводили их клиенты в период с 2000 по 2017 годы.
Согласно американским законам, банки обязаны передавать информацию о подобных транзакциях (в том числе произведенных за пределами Соединенных Штатов) департаменту борьбы с отмыванием денег Минфина США – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Речь не идет о доказательствах конкретных преступлений, операции просто отмечены, как "подозрительные". В Америке для этого используют аббревиатуру SAR – suspicious activities reports. Сумма SAR-транзакций, которую обнаружили журналисты, – около $2 трлн. География сделок – почти 90 стран мира.
В частности, FinCEN передавал американскому Минюсту информацию по делу экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и возможного вмешательства России в выборы США, а также исследовал операции, связанные с выводом активов из Украины членами "семьи" экс-президента Виктора Януковича.
Кто занимается проектом и где за ним следить
Изучением документов FinCEN в течение 17 месяцев занималось 400 журналистов из всех стран, фигурирующих в отчетах американских банков. Результаты будут публиковать частями в течение ближайшей недели медиа разных стран мира. В их числе крупнейшие СМИ: Buzzfeed News, BBC, Deutsche Welle и другие.
Изначально документы попали в Buzzfeed News, но организацией исследования в результате занимался Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ (объединяет несколько сотен журналистов из 108 стран мира). От Украины над FinCEN Files работали журналистки Татьяна Козырева и Анна Бабинец.
В 2016 году ICIJ занимался проектом Panama Papers, в рамках которого были опубликованы документы панамской юрфирмы Mossack Fonseca об офшорных операциях политиков, бизнесменов и звезд со всего мира, в том числе из Украины. За публикацию Panama Papers ICIJ получил Пулитцеровскую премию.
Следить за публикациями FinCEN Files можно на сайте ICIJ. Здесь же есть интерактивная карта, на которой можно увидеть все подозрительные операции, связанные с каждой страной.
В чем уникальность FinCEN Files
До сих пор в руки журналистов попадали материалы отдельных юридических фирм, аудиторов или банков: Appleby в 2017 у "Райского досье", Mossack Fonseca в 2016 году у Panama Papers, PriceWaterhouse Coopers у LuxLeaks в 2014-м.
Сейчас речь идет о том, что крупнейшие банки мира систематически закрывают глаза на подозрительные операции, позволяя "мутным" деньгам, часто из развивающихся рынков, спокойно оседать на Западе.
В отчетах FinCEN фигурируют десятки глобальных финучреждений (HSBC, JP Morgan, Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank и другие), которые участвовали в многомиллионных операциях, связанных с олигархами и политиками из разных стран мира.
Среди них – африканские чиновники, люди из окружения президента России Владимира Путина, украинские бизнесмены и бывшие члены топ-руководства страны.
Украинский след. От Порошенко и Ахметова до Коломойского и Тимошенко
Украина представлена в FinCEN Files 489 подозрительными транзакциями на $500 млн. С помощью документов можно проследить, через какие конкретно украинские банки деньги покидали Украину.
Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все - на внешние счета.
Крупные транзакции обслуживал российский ВТБ (обанкротился в 2018): $36 млн "из" и около $180 млн "в" Украину.
Через банк Восток владельца ритейлера Fozzy Group Владимира Костельмана из страны вышло $7,5 млн.
Лидер по количеству операций – Международный инвестиционный банк Петра Порошенко. Он провел 81 сделку, через которые из Украины вышло $7,9 млн и зашло $1,8 млн. Более 10 "подозрительных" транзакций у ВТБ Банка, а также Надра Банка Дмитрия Фирташа, банка Восток, государственного Укрэксимбанка, польского Кредобанка.
Фирташ фигурирует и в сделках иностранных банков: первые упоминания олигарха в отчетах датированы 2003-м годом, также удалось отследить путь предполагаемой взятки, которой Фирташ, как считает американское следствие, подкупил индийских чиновников через счета в банке Standard Chartered. Эта история стала поводом для уголовного дела в США против бизнесмена. Сейчас он ждет экстрадиции в Штаты из Австрии.
Другое упоминание Фирташа в утечке – переводы совокупно на $1 млрд, который Надра банк бизнесмена, провел на некие счета в американских Standard Chartered и Bank of New York Mellon в 2014 году. В 2015-м банк обанкротился.
Игорь Коломойский может быть причастен к серии операций на $240 млн, которые проводил Deutsche Bank. Львиную долю указанной суммы получила предположительно связанная с олигархом Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова) в конце 2014-начале 2015 годов. Предполагается, что эти деньги могли быть кредитами ПриватБанка. Похожую схему по выводу средств из банка недавно в деталях описывал Минюст США, который выдвинул обвинения против олигарха и его американских партнеров.
Окружение экс-президента Виктора Януковича представлено в архивах FinCEN сразу несколькими примерами.
Швейцарская "дочка" МАКО Холдинга Александра Януковича (старший сын беглого президента), а также структуры бизнесмена Сергея Курченко проводили операции на миллионы долларов через латвийские банки (в частности, один из крупнейших в стране ABLV).
Компания Андрея Клюева, экс-главы Администрации президента Януковича, через JP Morgan Chase с 2010 по 2015 годы перевела в США несколько сотен миллионов долларов. Согласно документам, как минимум, часть денег предназначалась в оплату за консультации Пола Манафорта, который долгое время был политтехнологическим советником Януковича.
С российским банком банком ВТБ может быть связана схема еще одного из соратников Януковича – Юрия Иванющенко.
Юрлица-пустышки зарегистрированные на Белизе и возможно, связанные с Юлией Тимошенко, провели через свои счета в латвийском ПриватБанке $16,5 млн. Это было в 2014 году – вскоре после того, как Тимошенко вышла из тюрьмы, где находилась во времена Януковича.
Чем все может закончиться
Документы FinCEN Files могут стать поводом для серьезных расследований в США, написала в Facebook украинская журналистка Татьяна Козырева, которая работала над архивом.
"Олигархи, бывшие чиновники и даже президенты – большинство из них попали в репорты FinCEN не просто так, – говорит Козырева. – Лишь вопрос времени, когда именно Департамент юстиции предъявит фигурантам репортов FinCEN обвинения, как это случилось с Манафортом".