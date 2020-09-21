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Досье на два триллиона. Что такое FinCEN Files

В распоряжении американского издания BuzzfeedNews и международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ оказалось около 2500 отчетов банков США о подозрительных операциях, которые проводили их клиенты в период с 2000 по 2017 годы.

Согласно американским законам, банки обязаны передавать информацию о подобных транзакциях (в том числе произведенных за пределами Соединенных Штатов) департаменту борьбы с отмыванием денег Минфина США – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Речь не идет о доказательствах конкретных преступлений, операции просто отмечены, как "подозрительные". В Америке для этого используют аббревиатуру SAR – suspicious activities reports. Сумма SAR-транзакций, которую обнаружили журналисты, – около $2 трлн. География сделок – почти 90 стран мира.

В частности, FinCEN передавал американскому Минюсту информацию по делу экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и возможного вмешательства России в выборы США, а также исследовал операции, связанные с выводом активов из Украины членами "семьи" экс-президента Виктора Януковича.