АРМА открыло доступ к реестру арестованных активов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально завершило комплекс работ по открытию Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Реестр позволяет в режиме онлайн отследить все действия от ареста актива до получения государством дохода.

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Реестр состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей.

База данных содержит более 129 000 записей.

Около 36 000 записей относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА. 829 – касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи – конкурсных отборов управляющих.

Еще 117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет. 500 записей касаются активов, проданных на торгах и еще 500 записей — мер по управлению денежными средствами.

Сведения, которые должны поступать в систему из других государственных реестров и баз данных, прежде всего Реестра судебных решений, упорядочены по разным категориям: например, движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства и имущественные комплексы.

"Роль АРМА состоит в том, чтобы преступные активы сначала были разысканы, а после ареста приносили доход государству. Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотным занавесом от общества и являлось одной из самых закрытых, высококоррупционных сфер", — прокомментировала глава АРМА Елена Дума.

Открытие реестра соответствует политике открытых данных и практике европейских офисов по розыску и управлению незаконными активами (ARO/AMO).

Ознакомиться с реестром арестованных активов можно тут.

25 августа АРМА подтвердило, что до сих пор не передало Моршинскую в управление Карпатским минеральным водам.

На конец августа АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств.

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