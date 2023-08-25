АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) разместило на депозитных счетах 1,8 млрд грн арестованных средств подсанкционного лица, информирует прессслужба АРМА.

В агентстве отмечают, что столь значительный объем средств АРМА получило впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордных свыше 3,1 млрд грн.

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В АРМА отметили, что денежные активы были перечислены, несмотря на препятствия со стороны финансовых учреждений, на счетах которых размещалась арестованная сумма.

"Таким образом АРМА приняты все необходимые меры для того, чтобы миллиарды гривен подсанкционного лица были переданы под контроль государства и использованы для укрепления обороноспособности. На эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, которые являются важным источником финансирования Вооруженных Сил", – говорится в сообщении.

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