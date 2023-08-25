UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 11:51
АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) разместило на депозитных счетах 1,8 млрд грн арестованных средств подсанкционного лица, информирует прессслужба АРМА.

В агентстве отмечают, что столь значительный объем средств АРМА получило впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордных свыше 3,1 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В АРМА отметили, что денежные активы были перечислены, несмотря на препятствия со стороны финансовых учреждений, на счетах которых размещалась арестованная сумма.

"Таким образом АРМА приняты все необходимые меры для того, чтобы миллиарды гривен подсанкционного лица были переданы под контроль государства и использованы для укрепления обороноспособности. На эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, которые являются важным источником финансирования Вооруженных Сил", – говорится в сообщении.

Читайте также: Дилемма АРМА. Кто будет управлять российскими активами в Украине

Наталия Софиенко
АРМАарестованные активы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 