Бельгия выделяет Украине 92 млн евро из налогов на замороженные российские активы

Правительство Бельгии одобрило пакет помощи Украине на сумму 92 млн евро. Выделенные деньги Бельгия аккумулировала из налогов на доходы от замороженных в стране российских активов, пишет издание Le Soir.

В конце марта правительство объявило, что будет использовать проценты от российских активов, замороженных в Бельгии, для прямой поддержки Украины и интеграции украинцев в Бельгии. Тогда правительство заявило о получении дохода от замороженных российских активов на 625 млн евро, уточняет издание.

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Половина денежных средств из пакета для Украины предназначена для новой военной помощи. На эти деньги будет закуплена бронетехника, вооружения и боеприпасы.

"Успех новой помощи будет зависеть от скорости, с которой вооружение будет доставлено в Украину. Цель нашей страны — удовлетворить потребности Украины в очень короткие сроки", — цитирует издание министра обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Номенклатура военной помощи обговаривается с командованием украинской армии, добавила министр.

Вторая часть пакета помощи в 46 млн евро будет направлена на поддержку населения Украины и укрепление бельгийского дипломатического присутствия.

Гуманитарная помощь увеличена до 24 млн евро, которые по согласованию с ООН будут распределены в крупных городах и зонах боевых действий. Деньги распределят на образование, здравоохранение и продовольственную безопасность.

Еще 8 млн евро пойдут на восстановление Украины через фонды, созданные Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком.

Часть финансирования направят в Фонд помощи жертвам войны Международного уголовного суда.

"Мы уделяем особое внимание поддержке жертв войны, женщин и девочек, ставших жертвами сексуального насилия, и тысяч детей, депортированных в Россию. Расследование должно быть проведено как можно скорее, чтобы пролить свет на эти военные преступления и привлечь виновных к ответственности", — сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.

В апреле 2023 года правительство Бельгии сообщило, что королевство получило в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро, в том числе размещенных на площадке Euroclear, зарегистрированной в Бельгии.

5 мая премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна направит все проценты от замороженных российских активов на восстановление Украины.

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