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Бельгия выделяет Украине 92 млн евро из налогов на замороженные российские активы

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 18:39
Бельгия выделяет Украине 92 млн евро из налогов на замороженные российские активы - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Бельгии одобрило пакет помощи Украине на сумму 92 млн евро. Выделенные деньги Бельгия аккумулировала из налогов на доходы от замороженных в стране российских активов, пишет издание Le Soir.   

В конце марта правительство объявило, что будет использовать проценты от российских активов, замороженных в Бельгии, для прямой поддержки Украины и интеграции украинцев в Бельгии. Тогда правительство заявило о получении дохода от замороженных российских активов на 625 млн евро, уточняет издание. 

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Половина денежных средств из пакета для Украины предназначена для новой военной помощи. На эти деньги будет закуплена бронетехника, вооружения и боеприпасы. 

"Успех новой помощи будет зависеть от скорости, с которой вооружение будет доставлено в Украину. Цель нашей страны  — удовлетворить потребности Украины в очень короткие сроки", — цитирует издание министра обороны Бельгии Людивин Дедондер. 

Номенклатура военной помощи обговаривается с командованием украинской армии, добавила министр. 

Вторая часть пакета помощи в 46 млн евро будет направлена на поддержку населения Украины и укрепление бельгийского дипломатического присутствия.  

Гуманитарная помощь увеличена до 24 млн евро, которые по согласованию с ООН будут распределены в крупных городах и зонах боевых действий. Деньги распределят на  образование, здравоохранение и продовольственную безопасность.  

Еще 8 млн евро пойдут на восстановление Украины через фонды, созданные Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком. 

Часть финансирования направят в Фонд помощи жертвам войны Международного уголовного суда.  

"Мы уделяем особое внимание поддержке жертв войны, женщин и девочек, ставших жертвами сексуального насилия, и тысяч детей, депортированных в Россию. Расследование должно быть проведено как можно скорее, чтобы пролить свет на эти военные преступления и привлечь виновных к ответственности", — сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб. 

Роман Брыль
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