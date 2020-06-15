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Дело о рекордной взятке. Отстранен первый замначальника налоговой Киева

Дело о рекордной взятке. Отстранен первый замначальника налоговой Киева
15.06.2020, 08:41

В главном управлении ГНС в Киеве проведут проверку, чтобы установить причины и условия, способствовавшие совершению Ильяшенко правонарушения

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Алексей Любченко 13 июня отстранил от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника главного управления ГНС в Киеве Николая Ильяшенко. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Отмечается также, что по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

  • Руководители НАБУ и САП рассказали, что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
  • По словам Сытника, задержаны три человека - замначальника главного управления ГНС в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к компании Burisma, и экс-сотрудник фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой закрыть дело против Злочевского. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства.
  • 14 июня одного из фигурантов, директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн грн. 

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Анна Андреева
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коррупция взятка ГНС Алексей Любченко николай ильяшенко
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