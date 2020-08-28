Доходы госбюджета в августе: лучше, чем в 2019-м, но все равно "в минусе"

Государственный бюджет Украины за август по доходам выполнен на 98% (85,2 млрд грн), за январь-август доходы составили 95,1% от плана (673 млрд грн), свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

По сравнению с августом 2019 года, в госбюджет поступило на 12 млрд грн больше, но по плану он недополучил 1,7 млрд грн.

Перевыполнен план на август по налоговым и таможенным поступлениям - 70,7 млрд грн (план - 68,8 млрд грн).

В целом за январь-август Государственная налоговая служба пополнила госбюджет на 438 млрд грн. Это на 42 млрд или 10% больше, чем в прошлом году.

За этот же период Государственная таможенная служба выполнила план на 82,2%. Поступления за этот период составили 173 млрд грн, что на 37 млрд грн меньше плана.

Поступления от ЕСВ составили 19,1 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в 2019 году. За восемь месяцев 2020 года от ЕСВ поступило на 5% больше чем в прошлом году: 181,6 млрд грн против 172 млрд.

Поступления от приватизации госимущества за январь-август превысили план на 180%. За отчетный период госбюджет получил 761 млн грн при плане в 423 млн.

Доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). Дефицит – 94 млрд грн. В апреле Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.

Госбюджет в июле пополнился на 68,9 млрд грн, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, но на 8% больше, чем по плану.

В августе ГНС увеличила налоговую нагрузку на НДС до 3,47%. В 2019 году она составляла в 2,6%. Кроме того ГНС собирается увеличивать налоговые поступления за счет налогообложения теневого бизнеса.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в госбюджете нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП.

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Александр Мясищев

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