ЕС внес Россию в черный список по отмыванию денег: решение вступило в силу

В Европе усилят надзор и проверки всех финансовых операций, так или иначе связанных с Россией

Фото: EPA

Решение о включении России в "черный список" Европейского Союза по отмыванию средств вступило в силу 29 января – на двадцатый день с момента публикации, поскольку не было отменено Европарламентом или Евросоветом.

Перед этим глава дипломатии ЕС Кайя Каллас напомнила, что Евросоюз делает это, чтобы затруднить России финансирование войны с Украиной.

"Я думаю, что любой способ оказать давление на Россию, чтобы заставить ее вести реальные переговоры, – это хорошо, и мы будем двигаться в этом направлении", – заявила еврочиновник.

Европейская комиссия официально внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма 3 декабря 2025 года.

Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций организаций и физических лиц из РФ и заставит банки, еще не принявшие меры против России, сделать это для снижения рисков.

Решение ЕС также увеличивает риски, связанные с сотрудничеством с РФ для третьих стран. Финансовые учреждения стран, не входящих в ЕС, таких, как Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, будут вынуждены сократить такое сотрудничество, чтобы избежать ухудшения отношений с банками ЕС. Это увеличит стоимость операций с иностранными партнерами и продлит сроки выполнения.

Попадание РФ в черный финансовый список ЕС, как считают эксперты, больше всего ударит по обычным гражданам, особенно тем, кто живет в странах Евросоюза или регулярно пользуется европейской финансовой системой.

Уже сегодня россиянам массово закрывают счета и отказывают в обслуживании, формально ссылаясь на внутреннюю политику банков, но фактически на статус РФ как высокорисковой юрисдикции.

После включения в черный список, банки будут проводить углубленную проверку происхождения средств, требовать дополнительные документы, блокировать операции до получения объяснений. Скорость транзакций снизится, а часть платежей автоматически будет отклоняться алгоритмами внутреннего комплаенса.

Банки Центральной Азии, сегодня активно использующиеся россиянами для переводов, тоже окажутся под давлением: им придется выбирать между сохранением операций с гражданами РФ и риском потерять корреспондентские счета в ЕС.

Обычно перечень Еврокомиссии повторяет список крупнейшего в мире профильного объединения FATF (Financial Action Task Force). В 2023 году оно приостановило членство России, но не включило страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР.