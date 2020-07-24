Фискальную службу реформируют в интеллектуальный поисковик. Требование ЕС
Государственная фискальная служба прекратит работу до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Брюсселе.
Ликвидация ГФС – одно из требований Европейского Союза для выделений Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
"Это фактически условие для второго транша. К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - сказал премьер.
Государственный орган, которым заменят ГФС, будет лишен всех силовых полномочий.
Читайте также: Налоговой милиции, которую обещали ликвидировать, удвоили зарплаты.
Новая служба "…будет не силовой, а интеллектуальной. У нее будет доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы", - объяснил Денис Шмыгаль.
Государственная фискальная служба была создана в начале 2014 году вместо Министерства доходов и сборов. В 2018 году началась реорганизация ГФС, а с 1 августа 2019 года, согласно госреестру, главное управление ГФС находится в состоянии приостановки деятельности.
На сегодняшний день, в структуре ГФС осталась только налоговая милиция.
- Решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы было принято в конце 2018 года - это было одно из требований Международного валютного фонда для предоставления транша.
- 17 мая 2019 года Минюст зарегистрировал ГНС как юрлицо и начал процедуру ликвидации ГФС. 1 августа глава ГНС сообщил, что все главные управления ГНС зарегистрированы как юридические лица.
- В сентябре 2019-го Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в ГФС. Также в сентябре был создан департамент по финрасследованиям в Генпрокуратуре.
- 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе таможни и налоговой.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии