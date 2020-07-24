Фискальную службу реформируют в интеллектуальный поисковик. Требование ЕС

Государственная фискальная служба прекратит работу до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Брюсселе.

Ликвидация ГФС – одно из требований Европейского Союза для выделений Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

"Это фактически условие для второго транша. К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - сказал премьер.

Государственный орган, которым заменят ГФС, будет лишен всех силовых полномочий.

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Новая служба "…будет не силовой, а интеллектуальной. У нее будет доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы", - объяснил Денис Шмыгаль.

Государственная фискальная служба была создана в начале 2014 году вместо Министерства доходов и сборов. В 2018 году началась реорганизация ГФС, а с 1 августа 2019 года, согласно госреестру, главное управление ГФС находится в состоянии приостановки деятельности.

На сегодняшний день, в структуре ГФС осталась только налоговая милиция.

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Роман Брыль

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