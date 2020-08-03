Фондовые биржи Западной Европы в июле вышли в "минус"

Фондовые индексы стран Западной Европы в последний день июля показали падение, сообщает MarketWatch.

В частности, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,89% и составил 356,33 пункта. Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.

Индекс британской биржи FTSE 100 снизился на 1,54%, достигнув минимальной отметки с 15 мая.

Немецкий DAX опустился на 0,54% - до минимума с 1 июля, французский CAC 40 - на 1,43%, также до минимальной отметки с 1 июля. Итальянский FTSE MIB потерял 0,71%, опустившись до минимума с 15 июня, испанский IBEX 35 - 1,7%.

По данным издания, отчеты компаний не смогли развеять опасения по поводу восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.

ВВП Евросоюза во втором квартале сократилась на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года.

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Сергей Чигирь

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