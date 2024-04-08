Германия предоставила Украине меньше военной помощи, чем заявляют немецкие власти – Bild

В заявленную выделенную военную помощь входят суммы, обещанные Украине на будущее вплоть до 2028 года

Фото: Минобороны/Facebook

Украина получила от Германии менее половины военной помощи в 28 млрд евро, о которых заявляло немецкое правительство. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на данные депутата Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенса, который получил от правительства ответ на запрос с требованием объяснить заявленные цифры предоставленной военной помощи Украине.

Гэдехенс настаивает, что официальные цифры завышены.

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Часть из 6 млрд евро (около 2,6 млрд евро), обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение бундесвера.

Также 3,4 млрд евро из объявленной суммы могут быть возвращены Германии из средств ЕС.

С учетом этих и других недоимок оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд евро. Это на 23% меньше, чем уверяют власти, пишет издание.

Но и эта сумма поддается сомнению, считает депутат. В военную помощь входят суммы, обещанные Украине на будущее вплоть до 2028 года.

Депутат считает, что в реальности Киеву пока переданы лишь 10,2 млрд евро военнй помощи от Германии.

"Канцлер создает впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 млрд евро. На самом деле, мы еще не выделили даже половину этой суммы", — заявил Гэдехенс в комментарии Bild.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке называл ситуацию "креативом при бухгалтерском учете" и "наколдованными миллиардами".

Источник: Bild

28 марта Германия передала пакет помощи для ВСУ: 18 000 артснарядов и боеприпасы к Leopard.

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