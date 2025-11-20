Кабинет министров выделил 240 миллионов гривен на энергомодернизацию жилья

Правительство выделило средства на продолжение программ по утеплению многоквартирных домов и восстановлению поврежденного жилья

Фото: Depositphotos

Кабинет министров увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 240 млн грн, что позволит профинансировать 328 проектов по энергомодернизации жилья в 2025 году. Об этом сообщает Министерство развития.

Фонд энергоэффективности был создан в 2018 году в соответствии с европейскими стандартами. Основная задача учреждения снижение энергопотребления в жилищном секторе, сокращение выбросов углекислого газа и выполнение Украиной обязательств перед ЕС в рамках Парижского соглашения.

Средства предусмотрены новой бюджетной программой в соответствии с изменениями в государственном бюджете на текущий год. Финансирование будет направлено на продолжение государственных программ по энергомодернизации и восстановлению жилых домов.

Проекты будут включать в себя утепление зданий, установку приборов учета, восстановление поврежденных в результате войны домов и внедрение современных энергетических технологий.

"Поддержка Фонда энергоэффективности – это поддержка украинских общин и людей, проживающих в многоквартирных домах", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины. Алексей Кулеба.

По его словам, государство инвестирует в устойчивость жилищного сектора, энергетическую независимость и снижение коммунальных расходов для украинских семей.

Фонд работает по принципу софинансирования 20/80, где 20% составляют средства учреждения, а 80% – взносы международных доноров.

Выделение 240 млн грн позволит привлечь дополнительно 20 млн евро партнерских средств.

В 2025 году планируется реализовать три направления программ: 144 проекта "Энергодом" на сумму 124,8 млн грн, 112 проектов "ВосстановиДОМ" на 49,05 млн грн и 72 проекта "Зелёный ДОМ" на 66,09 млн грн.