Максимальную сумму кредита по программе 5-7-9% увеличили до 250 млн грн

Кабинет министров разрешил бизнесу привлекать больше денег на установку распределенной генерации

Фото: пресс-служба Кабинета министров

Кабинет министров в среду, 28 января, решил расширить возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки энергоэффективности бизнеса, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Принятые изменения позволят привлечь больше денег на установку распределенной генерации благодаря увеличению максимальной суммы инвестиционного кредита, по которому предоставляется поддержка государства, со 150 млн грн до 250 млн грн.

Также расширяется перечень оборудования, на которое предоставляется господдержка. Теперь в него входят когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло одновременно.

Ранее программа уже покрывала кредиты на газотурбинные, газопоршневые и биогазовые установки.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует в Украине с 2020 года и направлена на удешевление кредитов для малого и среднего бизнеса путем частичной компенсации процентных ставок.

Благодаря государственной поддержке фактическая ставка для заемщика может быть снижена до 5%, 7% или 9% годовых, в зависимости от сегмента предприятия и количества созданных рабочих мест. Для бизнеса в зонах высокого военного риска условия еще более лояльны – ставка может составлять всего 1% в течение первых пяти лет.

Максимальный срок кредита на инвестиционные нужды – до 10 лет.

С 2024 года программа сосредоточена на инвестиционных проектах, которые создают рабочие места и способствуют восстановлению экономики. Реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки.