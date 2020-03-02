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Мировые рынки начали восстанавливаться после недельного падения

Мировые рынки начали восстанавливаться после недельного падения
02.03.2020, 08:21

Инвесторы надеются на стимулирование экономики со стороны США, Японии и Австралии

В понедельник азиатские акции стабилизировались после потерь на прошлой неделе, поскольку инвесторы надеются на координирующие действия Федеральной резервной системы США, Банка Японии и Резервного банка Австралии (РБА). Об этом пишет Reuters.

В частности, ожидается, что  ФРС снизит ставку в марте на 50 базисных пунктов, РБА на заседании во вторник - на четверть пункта. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что центробанк предпримет необходимые шаги для стабилизации финансовых рынков.

В результате, индекс CSI300 акций Шанхая и Шэньчжэня вырос в понедельник на 1,5%.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4%, развернувшись от потери около 0,3% в начале дня.

Американский S&P 500 вырос на 0,3%, японский Nikkei, который открылся снижением на 1,3%, поднялся на 0,4%.

Несмотря на некоторую стабильность на рынке, аналитики все еще ожидают, что волатильность сохранится.

На фоне ожиданий по сокращению добычи нефти странами ОПЕК, цены на нефть начали расти. На 8:10 по Киеву Brent торговалась по $51,41 за баррель, а WTI подорожала до $46,14, свидетельствуют данные investing.com.

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Андреева Анна
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