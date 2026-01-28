МСЛ, Патриот и УНЛ без конкуренции выиграли конкурс на проведение лотерей

Фото: Depositphotos

Государственное агентство "ПлейСити" провело конкурс на получение лицензий для операторов государственных лотерей, по результатам которого победителями определили три компании: М.С.Л., Патриот и Украинская национальная лотерея. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Проведение конкурса – ключевой этап перезагрузки лотерейного рынка, который более десяти лет работал в "серой" зоне. Все это время операторы лотерей не осуществляли лицензионные платежи, а уплата налогов вообще не контролировалась.

Теперь стоимость 10-летней лицензии будет составлять 28 000 минимальных заработных плат, установленных на 1 января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии, то есть 24,2 млн грн в год.

По новым требованиям все операторы обязаны вести электронную отчетность, которая позволяет в режиме реального времени видеть объемы продаж и выплат выигрышей.

Каждый лотерейный билет и каждый терминал будут иметь уникальный QR-код.

По словам председателя налогового комитета Даниила Гетманцева, в конкурсе на производство лотерей участвовали только эти три компании, которые и раньше работали на этом рынке.

"Конкурс операторов государственных лотерей проходит без всякой интриги, превратившись в банальную раздачу лицензий действующим операторам лотерей. Заявки подали только три украинских оператора. Будем честными – это не имеет ничего общего с "перезагрузкой" лотерейного рынка", – писал он в Telegram в начале января.