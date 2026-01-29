НБУ снизил прогноз роста ВВП из-за российских обстрелов энергетики

Осложнение ситуации в энергосекторе еще длительное время будет ограничивать деловую активность, отметил Андрей Пышный

Нацбанк Украины снизил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,8% из-за российских атак на украинскую энергетику. Об этом на брифинге рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"По оценкам НБУ, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев и наращиванию бюджетных расходов. В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии, НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2026 году – до 1,8%", – сказал Пышный.

По его словам, наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики.

"Однако осложнения ситуации в энергосекторе еще долгое время будут ограничивать деловую активность. [...] Постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, дальнейшее восстановление инфраструктуры, а также увеличение частных инвестиций будут способствовать ускорению экономического роста 3-4% в 2027-2028 годах", – рассказал он.

По оценке НБУ, в IV квартале 2025 года дефицит электроэнергии возрос примерно до 7%.

"Также мы пересмотрели наши прогнозы по энергодефициту на 2026 год. При этом мы понимаем, что в этом вопросе есть высокий уровень неопределенности. [...] Мы откорректировали объемы энергодефицита на [2026] год в сторону роста – примерно до 6%", – сказал Пышный.

Заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский уточнил, что в макропрогнозе НБУ повысил прогноз энергодефицита с 3% до 6% в 2026 году.

"Это напрямую будет иметь понижающий эффект на экономический рост в этом году. Эффект от этого энергодефицита мы оцениваем в 0,4 процентных пункта. То есть без энергодефицитов прогноз ВВП был бы не 1,8%, а 2,2%", – добавил он.

НБУ снизил учетную ставку: с 30 января она составит 15,5%. Кроме этого, регулятор ожидает, что международные резервы Украины на конец 2026 года составят $65 млрд, и к концу 2028 году возрастут до $71 млрд.