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НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 14:07
НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

В марте 2023 года Национальный банк Украины совершил сделки на межбанковском валютном рынке: купил 5,2 миллиона долларов и продал 1 674,1 миллиона долларов. Эти операции привели к образованию отрицательного сальдо в размере 1 669,0 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем, когда центробанк продал 2 431,0 млн долларов.

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Объем продаж был минимальным с августа 2022 года, когда НБУ продал всего 1 329,7 млн долларов.

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривни со стороны Нацбанка.

  • Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривни не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривни к доллару.
Наталія Софієнко
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нацбанк валютний рынок
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