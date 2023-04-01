НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода

В марте 2023 года Национальный банк Украины совершил сделки на межбанковском валютном рынке: купил 5,2 миллиона долларов и продал 1 674,1 миллиона долларов. Эти операции привели к образованию отрицательного сальдо в размере 1 669,0 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем, когда центробанк продал 2 431,0 млн долларов.

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Объем продаж был минимальным с августа 2022 года, когда НБУ продал всего 1 329,7 млн долларов.

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривни со стороны Нацбанка.

Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривни не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривни к доллару.

Наталія Софієнко

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