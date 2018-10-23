НБУ снова вышел на межбанк продавать валюту

Нацбанк на сегодняшнем валютном аукционе продал $40 млн

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Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 23 октября, $40,1 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $53,5 млн по курсу от 28,45 грн/долл до 28,4925 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 28,48 грн/долл до 28,4925 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,4844 грн/долл, сообщает НБУ.

Напомним, с начала года регулятор купил на межбанке более $2 млрд, а продал - $1,43 млрд.