Ответственный бизнес обеспечил 98% налоговых поступлений в госбюджет от плана на полугодие

План на первое полугодие по поступлениям в госбюджет от налогов бизнеса выполнен на 98,3%. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Искренняя благодарность бизнесу, который создал свой, экономический фронт. Несмотря на то что в июне налоговые поступления прогнозируемо просели в силу объективных и субъективных причин, мирный план полугодия удалось выполнить на 98,3%", – уточнил Гетманцев.

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Он добавил, что сумма налоговых платежей за шесть месяцев 2022 года выросла на 20,3%, или на 59 млрд грн по сравнению с январем-июнем прошлого года.

"Экономический фронт наравне со всей страной с каждым днем приближает нашу победу и помогает обеспечить страну всем необходимым! Ответственный бизнес — это экономическая основа нашей страны", – уверен Гетманцев.

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Роман Брыль

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