UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ответственный бизнес обеспечил 98% налоговых поступлений в госбюджет от плана на полугодие

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 12:06
Ответственный бизнес обеспечил 98% налоговых поступлений в госбюджет от плана на полугодие - Фото
Фото: depositphotos.com

План на первое полугодие по поступлениям в госбюджет от налогов бизнеса выполнен на 98,3%. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.    

"Искренняя благодарность бизнесу, который создал свой, экономический фронт. Несмотря на то что в июне налоговые поступления прогнозируемо просели в силу объективных и субъективных причин, мирный план полугодия удалось выполнить на 98,3%", – уточнил Гетманцев.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что сумма налоговых платежей за шесть месяцев 2022 года выросла на 20,3%, или на 59 млрд грн по сравнению с январем-июнем прошлого года. 

"Экономический фронт наравне со всей страной с каждым днем приближает нашу победу и помогает обеспечить страну всем необходимым! Ответственный бизнес — это экономическая основа нашей страны", – уверен Гетманцев. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госбюджет налоги Даниил Гетманцев доходы бюджета ответственность бизнеса
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 