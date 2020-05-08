Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рекордное падение лиры. Турция заблокировала доступ Citigroup, BNP Paribas и UBS

Рекордное падение лиры. Турция заблокировала доступ Citigroup, BNP Paribas и UBS
08.05.2020, 15:07

Курс турецкой валюты к доллару упал до рекордного низкого уровня - почти 7,3 лиры/$

Правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах после рекордного падения курса турецкой лиры (7 мая он составил почти 7,3 лиры за доллар). Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на заявление турецкого Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Управление объяснило решение тем, что эти три банка не выполнили свои обязательства по транзакциям в лире с турецкими банками в установленный срок.

Отмечается, что ранее турецкое Анатолийское агентство сообщало, что регулятор собирается предпринять такой шаг из-за "манипулятивной атаки" неназванных лондонских банков на лиру.

Ранее BDDK уже ввело ограничения по сумме в лирах, которые турецкие банки могут предоставить в распоряжение иностранных банков и инвесторов.

С января курс лиры к доллару снизился на 18%, что, в первую очередь, связывают с негативным влиянием коронавируса. В Турции уже больше 130 000 заболевших.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Анна Андреева
Напишите нам
BNP Paribas Citigroup турецкая лира UBS BDDK
Комментарии
Последние новости
 