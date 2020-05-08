Рекордное падение лиры. Турция заблокировала доступ Citigroup, BNP Paribas и UBS

Правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах после рекордного падения курса турецкой лиры (7 мая он составил почти 7,3 лиры за доллар). Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на заявление турецкого Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK).

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Управление объяснило решение тем, что эти три банка не выполнили свои обязательства по транзакциям в лире с турецкими банками в установленный срок.

Отмечается, что ранее турецкое Анатолийское агентство сообщало, что регулятор собирается предпринять такой шаг из-за "манипулятивной атаки" неназванных лондонских банков на лиру.

Ранее BDDK уже ввело ограничения по сумме в лирах, которые турецкие банки могут предоставить в распоряжение иностранных банков и инвесторов.

С января курс лиры к доллару снизился на 18%, что, в первую очередь, связывают с негативным влиянием коронавируса. В Турции уже больше 130 000 заболевших.

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Ранее правительство Турции заявило о планах запуска индустрии туризма в конце мая, для этого разработаны специальные правила для отелей, отмечалось, что a ll inclusive не отменят.