Рынки Азии и нефть растут, доллар и золото дешевеют

Финансовые рынки Азии открылись ростом котировок акций и нефти на фоне ожидания дополнительных стимулирующих мер для борьбы с пандемией коронавируса после того, как данные по безработице в США выросли до рекордного уровня. Об этом пишет Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1,2%, японский Nikkei - на 1,44%. Однако австралийские акции сменили рост падением на 1,09%.

Фьючерсы E-Mini на S&P 500 упали на 0,95% в Азии после трехдневного роста S&P 500 на Уолл-стрит.

Китайские акции, пострадавшие в этом месяце, выросли сегодня на 0,8%. Акции в Южной Корее, также сильно пострадавшей от пандемии, подскочили на 1,62%.

Доллар начал терять по отношению к основным валютам, поскольку набирают обороты шаги центробанков в решении проблемы дефицита доллара на финансовых рынках.

"Безумный порыв к покупке долларов из-за проблем с ликвидностью начинает угасать", - считает валютный стратег Daiwa Securities в Токио Юкио Ишизуки.

Отмечается, что такая реакция рынков на доллар наметилась после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, что США "вполне могут быть в рецессии" и последовавшей информации о стремительном росте безработицы в США.

В итоге, на валютном рынке доллар США упал на 0,89% до 108,64 иены в Азии, с темпом недельного снижения на 2%.

Также доллар показал недельное снижение и по отношению к швейцарскому франку, фунту и евро.

На открытии азиатских рынков нефть марки WTI подорожала на 2,08% до $23,07 за баррель, Brent - на 1,14% до $26,64 баррель. К 8:10 по Киеву WTI торгуется по $23,02, Brent - $26,50 за баррель.

Золото подешевело на 0,44% до $1626,16 за унцию. Отмечается, что участники рынка золота обеспокоены сокращением предложения после резкого расхождения между ценами в Лондоне и Нью-Йорке. Из-за распространения коронавируса не летают самолеты, используемые для перевозки золота, и закрыты заводы по переработке драгоценных металлов.

24 марта мировые рынки начали восстанавливаться после очередного падения.

26 марта рост котировок нефти сменился падением на опасениях возможного сокращения спроса из-за запретов на глобальное перемещение товаров и людей.

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