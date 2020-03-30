Сегодня, 30 марта, фондовые рынки Азии открылись снижением цен на акции и нефть. Инвесторы опасаются, что ограничения во многих странах могут продлиться, нанося ущерб мировой экономике, несмотря на поддерживающие шаги центробанков. Об этом пишет Reuters.

В частности, индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 1,1%, в то время как шанхайские голубые фишки потеряли 1,4%.

Фьючерсы E-Mini на S&P 500 снизились на 1,2%, японский Nikkei - на 3,7%, Eurostoxxx 50 - на 0,6%, а FTSE - на 1,3%.

"Мы продолжаем снижать прогнозы мирового ВВП на первую половину 2020 года, поскольку наша оценка степени охвата глобальной пандемии и ущерба, связанного с необходимой политикой сдерживания, возросла", - сказал экономист JPMorgan Брюс Касман. В первой половине года, по прогнозам JPMorgan, мировой ВВП может упасть на 10,5% в годовом исчислении.

Отмечается, что центральные банки предприняли все возможное для поддержки экономики, снижая ставки и проводя масштабные кампаний по покупке активов, которые, по крайней мере, ослабили проблемы ликвидности на рынках.

По словам старшего валютного стратега NAB Родриго Катриля, главный вопрос для рынков заключается в том, хватит ли всех стимулов, чтобы помочь мировой экономике противостоять шоку. При этом ответ зависит от понимания масштаба мер по сдерживанию и сроков их реализации, добавил он. "Это большая неизвестность, и она предполагает, что рынки, вероятно, будут оставаться волатильными, пока эта неопределенность не будет устранена", - добавил Катриль.

Поэтому для рынков не обнадеживающим было предупреждение британских властей, что сдерживающие меры могут длиться несколько месяцев.

Кроме того, вчера президент США Дональд Трамп продлил ограничения до 30 апреля, несмотря на обещанное возобновление экономики на Пасху.

Япония в понедельник расширила запрет на въезд для туристов из Соединенных Штатов, Китая, Южной Кореи и большей части Европы.

Доллар США показал самое существенное недельное снижение за последние десять лет. Против иены он закрепился на отметке 107,27, что далеко от недавнего максимума 111,71. Курс евро снизился до 1,1096 доллара после роста более 4% на прошлой неделе.

Падение доллара на прошлой неделе подтолкнуло рост золота, но сегодня инвесторы были вынуждены ликвидировать прибыльные позиции, чтобы покрыть убытки. В итоге, металл подешевел на 0,5% до $1609,42 за унцию.

Цены на нефть снова падают, поскольку Саудовская Аравия и Россия не проявляют признаков отступления в своей ценовой войне. На открытии рынков Азии нефть марки Brent потеряла $1,56 и торговалась по $23,37 за баррель, WTI упала на $1,12 до $20,39 за баррель. На 8:19 по Киеву Brent торговалась по $26,80, WTI - по $20,62 за баррель.

"Мы продолжаем снижать прогнозы мирового ВВП на первую половину 2020 года, поскольку наша оценка степени охвата глобальной пандемии и ущерба, связанного с необходимой политикой сдерживания, возросла", - сказал экономист JPMorgan Брюс Касман.

По прогнозам, мировой ВВП может упасть на 10,5% в годовом исчислении в первой половине года.

В пятницу, 27 марта, рынки Азии открылись ростом акций и нефти на фоне стимулирующих экономику мер мировых правительств. При этом доллар и золото дешевели.

По данным Bloomberg, на американском рынке из-за низкого спроса на нефть некоторые производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ.

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