Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фондовые рынки Азии открылись снижением цен на акции и нефть

Фондовые рынки Азии открылись снижением цен на акции и нефть
30.03.2020, 08:19

Рынки падают на фоне опасений, что остановка производства во многих странах может длится месяцами, нанося ущерб мировой экономике

Сегодня, 30 марта, фондовые рынки Азии открылись снижением цен на акции и нефть. Инвесторы опасаются, что ограничения во многих странах могут продлиться, нанося ущерб мировой экономике, несмотря на поддерживающие шаги центробанков. Об этом пишет Reuters.

В частности, индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 1,1%, в то время как шанхайские голубые фишки потеряли 1,4%.

Фьючерсы E-Mini на S&P 500 снизились на 1,2%, японский Nikkei - на 3,7%, Eurostoxxx 50 - на 0,6%, а FTSE - на 1,3%.

"Мы продолжаем снижать прогнозы мирового ВВП на первую половину 2020 года, поскольку наша оценка степени охвата глобальной пандемии и ущерба, связанного с необходимой политикой сдерживания, возросла", - сказал экономист JPMorgan Брюс Касман. В первой половине года, по прогнозам JPMorgan, мировой ВВП может упасть на 10,5% в годовом исчислении.

Отмечается, что центральные банки предприняли все возможное для поддержки экономики, снижая ставки и проводя масштабные кампаний по покупке активов, которые, по крайней мере, ослабили проблемы ликвидности на рынках.

По словам старшего валютного стратега NAB Родриго Катриля, главный вопрос для рынков заключается в том, хватит ли всех стимулов, чтобы помочь мировой экономике противостоять шоку. При этом ответ зависит от понимания масштаба мер по сдерживанию и сроков их реализации, добавил он. "Это большая неизвестность, и она предполагает, что рынки, вероятно, будут оставаться волатильными, пока эта неопределенность не будет устранена", - добавил Катриль.

Поэтому для рынков не обнадеживающим было предупреждение британских властей, что сдерживающие меры могут длиться несколько месяцев.

Кроме того, вчера президент США Дональд Трамп продлил ограничения до 30 апреля, несмотря на обещанное возобновление экономики на Пасху.

Япония в понедельник расширила запрет на въезд для туристов из Соединенных Штатов, Китая, Южной Кореи и большей части Европы.

Доллар США показал самое существенное недельное снижение за последние десять лет. Против иены он закрепился на отметке 107,27, что далеко от недавнего максимума 111,71. Курс евро снизился до 1,1096 доллара после роста более 4% на прошлой неделе.

Падение доллара на прошлой неделе подтолкнуло рост золота, но сегодня инвесторы были вынуждены ликвидировать прибыльные позиции, чтобы покрыть убытки. В итоге, металл подешевел на 0,5% до $1609,42 за унцию.

Цены на нефть снова падают, поскольку Саудовская Аравия и Россия не проявляют признаков отступления в своей ценовой войне. На открытии рынков Азии нефть марки Brent потеряла $1,56 и торговалась по $23,37 за баррель, WTI упала на $1,12 до $20,39 за баррель. На 8:19 по Киеву Brent торговалась по $26,80, WTI - по $20,62 за баррель.

"Мы продолжаем снижать прогнозы мирового ВВП на первую половину 2020 года, поскольку наша оценка степени охвата глобальной пандемии и ущерба, связанного с необходимой политикой сдерживания, возросла", - сказал экономист JPMorgan Брюс Касман.

По прогнозам, мировой ВВП может упасть на 10,5% в годовом исчислении в первой половине года.

  • В пятницу, 27 марта, рынки Азии открылись ростом акций и нефти на фоне стимулирующих экономику мер мировых правительств. При этом доллар и золото дешевели.
  • По данным Bloomberg, на американском рынке из-за низкого спроса на нефть некоторые производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ.

Читайте также: На какие меры идут правительства, чтобы спасти экономики своих стран. 16 примеров

Андреева Анна
Напишите нам
финансовые рынки нефть фондовый рынок акции золото
Комментарии
Последние новости
 