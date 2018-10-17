Украина готовит против России новый иск в международный арбитраж

Фонд гарантирования собирается судиться с РФ в международном арбитраже из-за потерянных в Крыму активов

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует обратиться в арбитражный суд с иском против России из-за потери инвестиций ликвидируемого Дельта Банка на территории оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба Фонда.

Для этого ФГВФЛ объявил конкурс на закупку услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах.

Отмечается, что Фонд намерен добиться через суд взыскания имущества России в иностранных юрисдикциях в качестве компенсации.

Фонд гарантирования проводит ликвидацию Дельта Банка с октября 2015 года. Банк начал работать на украинском рынке с 2006 года. Входил в группу средних банков Украины. Его ключевым акционером был украинский бизнесмен Николай Лагун.

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Напомним, 12 сентября Апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка (принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк), Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежит российскому госбанку ВТБ). Таким образом, суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в том числе ЧАО Аэробуд, ООО Приватофис, ООО Приватленд,ООО Эверест Истейт, ООО Телерадиокомпания Жиса, ООО Крым Дивелопмент, ООО КУА Финансовый капитал, ООО КУА Финансовый вектор и т.д.).

Позднее Верховный суд отказался снимать арест с акций и недвижимости украинских "дочек" российских банков.

Несмотря на то, что ареста акций Проминвестбанка в украинском суде добились структуры "приватовцев", российский Внешэкономбанк заявлял о намерении судиться с Украиной как государством в международном арбитраже.

По данным РосСМИ, после аннексии Крыма русская оккупационная администрация "национализировала" 87 объектов, принадлежащих Коломойскому и группе Приват. В число "национализированных" объектов вошли санаторий Форос, два детских оздоровительных комплекса, корпус оздоровительного комплекса Таврия площадью более 3,8 тыс. кв. м и турбаза Нива Яйла в поселке Горный под Ялтой. Среди активов оказались также 36 автозаправок Укртатнафты, склад горюче-смазочных материалов в Симферополе и пункт налива сжиженного газа в Керчи.