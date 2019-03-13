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13.03.2019, 17:10

В Украине разрешили торговать облигациями правительства США

В Украине разрешили торговать облигациями правительства США

Нацкомиссия по ценным бумагам допустила к торгам казначейские ноты правительства США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейский нот правительства США к торгам на территории Украины, говорится в сообщении НКЦБФР.

Такое решение комиссия приняла 12 марта 2019 года.

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НКЦБФР разрешила торговать в Украине облигациями U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26). Это облигации с погашением 31 января 2023 года, указывает Finclub.

Их номинал - $100, а доходность - 2,375%. Сейчас они котируются по цене $99,77.

Ранее сообщалось, что украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций Apple.

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Теги: нкцфбр, облигации правительства сша
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