В Украине разрешили торговать облигациями правительства США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейский нот правительства США к торгам на территории Украины, говорится в сообщении НКЦБФР.

Такое решение комиссия приняла 12 марта 2019 года.

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НКЦБФР разрешила торговать в Украине облигациями U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26). Это облигации с погашением 31 января 2023 года, указывает Finclub.

Их номинал - $100, а доходность - 2,375%. Сейчас они котируются по цене $99,77.

Ранее сообщалось, что украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций Apple.