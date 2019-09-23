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Зеленский подписал закон о "таможенном безвизе" с ЕС

Зеленский подписал закон о "таможенном безвизе" с ЕС
23.09.2019, 19:58

Закон призван упростить обмен таможенной информацией со странами ЕС и ускорить оформление грузов

Президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал закон №1082 "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Об этом сообщается сайте Верховной Рады.

Документ был принят парламентом 12 сентября. Он разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и является объектом обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, поясняли в Министерстве финансов.

Закон вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, которая объединяет 35 стран европейского региона.

Однако, чтобы стать участницей Конвенции, Украине необходимо будет ввести и использовать в течение не менее одного года положения Конвенции и запустить NCTS (Новая компьютеризированная транзитная система. - Ред.) на своей территории. Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к Конвенции.

Присоединение к Конвенции и использование системы NCTS позволит Украине обмениваться таможенной информацией со странами ЕС в режиме реального времени, использовать единую таможенную декларацию, ввести общую финансовую гарантию и транзитные упрощения.

  • 17 июля Кабмин принял постановление, которое обеспечит тестовое использование NCTS.
  • Евросоюз выделяет Украине на реформы налоговой и таможни 29,5 млн евро.
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таможенный безвиз NCTS совместный транзит
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