Зеленский подписал закон о "таможенном безвизе" с ЕС

Президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал закон №1082 "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Об этом сообщается сайте Верховной Рады.

Документ был принят парламентом 12 сентября. Он разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и является объектом обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, поясняли в Министерстве финансов.

Закон вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, которая объединяет 35 стран европейского региона.

Однако, чтобы стать участницей Конвенции, Украине необходимо будет ввести и использовать в течение не менее одного года положения Конвенции и запустить NCTS (Новая компьютеризированная транзитная система. - Ред.) на своей территории. Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к Конвенции.

Присоединение к Конвенции и использование системы NCTS позволит Украине обмениваться таможенной информацией со странами ЕС в режиме реального времени, использовать единую таможенную декларацию, ввести общую финансовую гарантию и транзитные упрощения.