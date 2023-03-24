Я не знаю ни одной экономики в мире, которая нуждалась бы в большей помощи и большей поддержке со стороны производственных факторов, чем Украина сегодня, учитывая происходящие сейчас испытания и проблемы.

У налогов есть последствия. Они могут изменять размер дохода. Могут изменить структуру дохода. Могут изменить время получения дохода. И главное – налоги могут изменить место получения дохода.

А еще есть уникальная особенность Украины – коррупция. Налоговые ставки могут изменять объемы коррупции и стимулы к коррупции в стране.

Что должно быть в налоговой системе, так это самая большая налогооблагаемая база. Чем меньше база, тем легче людям уклоняться от уплаты налогов, тем больше для этого будет стимул.

Большие налоговые ставки на малой базе не имеют никакого смысла. Высокие налоговые ставки в принципе тоже не имеют смысла. Чем выше ставка, тем больше стимулов уклоняться от уплаты налогов, минимизировать их или просто не отчитываться об налогооблагаемом доходе.

И, наконец, время. Когда создается качественная налоговая система, она должна поддерживать временные рамки этой системы. Если создать налоговую систему, рассчитанную на следующие полтора месяца, она ослабнет и придет в упадок.

Низкие налоговые ставки обеспечивают накопление основного капитала. Поднимите налоговые ставки слишком высоко – и основной капитал страны резко сокращается.

Наиболее выгодна налоговая система, когда налоги отменены полностью, чтобы людям даже не нужно было подавать декларации. Настоятельно рекомендовал бы Украине рассмотреть возможность отмены всех тарифов, квот, ограничений на торговлю. Ибо по моему опыту пребывания в Украине, когда видел, что происходит на ее границе, контролировать перемещение товаров через границу и облагать налогом эти товары почти невозможно. Я бы не вводил никаких тарифов, квот и ограничений на торговлю – за исключением разве что определенных товаров стратегического значения.

Главная составляющая налоговой системы – самая низкая налоговая ставка по самой широкой налогооблагаемой базе. Это означает минимум вариантов, куда можно вложить доход, чтобы избежать его налогообложения.

Условной путеводной звездой, ориентиром для нас должна быть минимальная налоговая ставка по самой широкой налогооблагаемой базе и наименьшему числу источников дохода, облагаемых налогом. Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на торговлю – вам не нужны все эти налоги. Вам нужно как можно меньше налогов в налоговой системе.

Не забывайте, что налоги не существуют отдельно от другой политики. Налоги действительно важны – как и государственные расходы. Убедитесь, что чрезмерные расходы контролируются максимально строго.

Вес имеют не только государственные расходы – так же как и налоги, – но и монетарная политика. Убедитесь, что у Украины стабильная валюта – пусть путем привязки к другим валютам или как-то иначе. Но сделайте так, чтобы ваша монетарная политика была долго стабильной. Ничто не может убить экономику быстрее гиперинфляции, которая просто уничтожает все доверие к экономической системе.

Еще – регулирование. Регулирование нужно, это общеизвестный факт. Но следует предотвратить чрезмерное регулирование. Убедитесь, что регулирование не выходит за пределы конкретных целей и не приводит к чрезмерному побочному ущербу для налоговой системы. Это может ее разрушить.

И, конечно, торговля, о которой я уже упоминал. Торговля имеет немаловажное значение для экономики. И она должна быть максимально свободной. Украина должна получать продукцию высочайшего качества по самой низкой цене, независимо от того, где она произведена. В какой точке мира производится товар, Украина должна пользоваться преимуществами торговли – сравнимыми преимуществами, как говорил Дэвид Рикардо, – что для Украины действительно критически важно.

Еще одна действительно важная для Украины вещь – приватизация государственных компаний и предприятий. В Турции давно уже все приватизировали, и страна неплохо справилась с мировым экономическим кризисом, потому что там приватизировали все виды промышленности. И вы должны приватизировать все, что только возможно.

И последнее, что хотел бы посоветовать, – не разрабатывать налоговую политику в комитетах. Поскольку комитеты идут на компромисс, у вас получится компромиссный план, а значит налоговая система гарантированно будет ужасной. Что вам следует сделать, это поручить одной группе разработать комплексный, правильный план, а затем позволить комитетам критиковать его, добавлять что-то. Но не делайте этого через комитет, потому что, когда политики и экономисты договариваются, это всегда вредит гражданам страны.

Помните, речь идет не о вас, а об Украине. Да пребудет с вами сила.

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