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Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос
28.12.2018, 15:15

В ожидании чуда. Три сценария развития украинской экономики в 2019 году

В ожидании чуда. Три сценария развития украинской экономики в 2019 году

Как будет развиваться экономика в год выборов. Спецпроект LIGA.net

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Теги: экономика, прогноз на 2019
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