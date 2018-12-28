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Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос
28.12.2018, 15:15
В ожидании чуда. Три сценария развития украинской экономики в 2019 году
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Как будет развиваться экономика в год выборов. Спецпроект LIGA.net
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http://project.liga.net/projects/economics_2019/
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Теги:
экономика
,
прогноз на 2019
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