"За время службы получил звание генерал-полковник. Больше всего в службе любил порядок и уважение к уставу".

"Свою деятельность начал в газете. Мой любимый жанр – фельетон. Интересно было помогать людям. Я и сейчас это делаю, чем могу – помогаю".

"Моя лучшая постановка – свадьба. В ней играет пять актеров и всего два действия, зато очень юморные, очень показательные. Очень хочется еще играть".

Воспоминания – это все, что осталось от прежней жизни этих людей. В прошлом они были режиссером, военнослужащим и журналистом. Сейчас у них совсем другой статус и другое положение в обществе. Они – пенсионеры. О них мало кто хочет говорить, о них непросто (и некому) заботиться, решать их проблемы – сложно и дорого.

Сейчас пенсию получают немногим более 20% от вех украинцев. К 2050-му, по прогнозу ООН, Украину можно будет с уверенностью называть "страной пенсионеров", где каждый третий житель – старше 60 лет.

Это значит, что следующим поколениям украинских пенсионеров уже сейчас нужно готовиться к тому, что их жизнь на пенсии не будет праздником – обеспечивать им государственные пенсии будет некому.

Что с этим делать?

Миллионы бедных. Как живут и что чувствуют украинские пенсионеры

Согласно статистике Пенсионного фонда, 4,6 млн украинских пенсионеров или 41,2% от общего количества получают от государства от 2000 до 3000 грн в месяц.

Еще в начале 2020 года цифры были еще более впечатляющими: на тот момент 35% или почти 4 млн человек получали от 1500 до 2000 грн. По состоянию на 1 января 2021 года, ситуация немного улучшилась: пенсионеров со столь мизерным месячным доходом стало всего 16,3%. Но они есть.

Около 80% украинцев преклонного возраста живут за чертой бедности, свидетельствуют данные исследования Института геронтологии НАМН Украины.

90% пенсионеров не в состоянии оплатить себе даже базовые медицинские услуги. По этой причине каждый третий – не обращается за медицинской помощью, несмотря на то, что в среднем у каждого пенсионера пять-шесть хронических заболеваний, рассказала на Украинском пенсионном форуме профессор Института геронтологии Вера Чайковская.

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Каждый четвертый украинский пенсионер сталкивается с психологическими проблемами: депрессия, тревожность, деменция. Две трети пожилых людей с проблемами психического здоровья лишены профессионального лечения.

Люди в возрасте 65+ составляют половину всех пациентов, получающих долгосрочное психиатрическое лечение, отметила на форуме директор Института психиатрии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирина Пинчук. Самый высокий процент самоубийств среди всех возрастных групп – у категории 85+, добавила она.

Украина-2050 – страна пенсионеров без пенсий

Вероятно, со временем ситуация с уровнем жизни украинских пенсионеров только усугубится. Демографические процессы в Украине – одни из худших в Европе, отмечает директорка Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"У нас очень быстрая депопуляция. Ожидаемая, средняя продолжительность жизни ниже, чем средний показатель по миру", – говорит она.

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К 2050 году население Украины на 37% будет состоять из жителей в возрасте 60+, в ближайшие 30 лет количество людей старше 80-ти, увеличится в три раза, ссылается на исследование ООН Чайковская из Института геронтологии НАМН. Согласно пессимистичному прогнозу, через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения, уточняет Чайковская.

Если сопоставить прогнозы Института демографии и ООН, в 2050-м на 30 млн населения Украины будет приходиться около 12 млн пенсионеров. Текущее соотношение – 38 на 11. Но далеко не каждый украинец трудоспособного возраста платит Единый социальный взнос, за счет котрого в Украине выплачиваются пенсии.

Причины – теневая занятость и трудовая миграция.

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Официально в Украине 13,2 млн зарегистрированных наемных работников. По данным главы Налоговой службы Алексея Любченко, в Украине примерно столько же – неофициально занятых; около 4 млн людей за последние 10 лет не имели никакого дохода зафиксированного налоговой службой.

В 2019 году из 29,6 млн граждан, трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет), 11 млн не получали официальных доходов, свидетельствуют данные ГНС. Пенсии здесь не учитываются, така как не облагаются налогом. В середине двухтысячных постоянное рабочее место официально имели 19 млн граждан, в 2015 году – уже 14 млн, добавляют в ведомстве.

Подготовка к пенсии. Как будущим пенсионерам избежать нищеты

Эти цифры – намек на то, что ситуация с государственным пенсионным обеспечением в Украине со временем будет только ухудщаться. У будущих поколений украинских пенсионеров почти не будет шансов выжить на выплаты от государства.

Увеличение количества пенсионеров одновременно с сокращением официальной рабочей силы – основная причина постоянно расширяющегося дефицита Пенсионного фонда. Сейчас он достигает около 200 млрд грн – эти деньги Фонд получает из государственного бюджета.

Однако и это не решает проблему хронической дыры. В 2020 году из-за невыполнения плана поступлений от ЕСВ ("минус" 19,7 млрд грн), ПФУ не хватило на выплату пенсий 14 млрд грн – деньги пришлось одолжить у Госказначейства. Общий долг ПФУ перед Госказначейством на начало 2021 составляет 62,1 млрд грн или 1,5% ВВП.

В 2021 году в Пенсионном фонде ожидает, что недостача поступлений от ЕСВ составит 26,3 млрд грн.

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Как правило, проблему пенсий первого уровня (солидарная система, когда пенсионеров содержат работающие граждане), решают ужесточением правил социального обеспечения. Это могут быть повышение пенсионного возраста или требований к минимальному страховому стажу, отмена спецпенсий военным, госслужащим и т.п., перечисляет Либанова из Института демографии.

"Все выплаты из солидарной системы должны быть близки к честно рассчитанному прожиточному минимуму, но с учетом коэффициента страхового стажа – чтобы стимулировать граждан работать легально", – отметила Либанова в недавнем интервью LIGA.net.

Она считает, что пенсионное обеспечение должно быть "самостоятельным" – речь о накопительных пенсиях или других видах частных инвестиций.

Сейчас солидарный уровень обеспечивает коэффициент замещения в 28,7% (уровень дохода пенсионера в сравнении с тем, что он получал во время трудовой деятельности), к 2050 эта цифра снизится до 18%, отметила на Украинском пенсионном форуме министр соцполитики Марина Лазебная.

Благодаря накопительным пенсиям (как обязательным, так и добровольным), в Нидерландах, пенсионная система которых считается одной из лучших в мире, коэффициент замещения составляет 80%.

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В 2021 году украинские власти планируют все же провести пенсионную реформу, которая должна закончиться введением обязательных накопительных пенсий. Это могло произойти еще в 2007-м, но всегда реформе мешали дефицит Пенсионного фонда, популизм и недоверие украинцев.

Споры о формате реформы продолжаются и сейчас, но, в любом случае, накопительные пенсии – это возможность сформировать в Украине "культуру подготовки к жизни на пенсии", которая давно существует в развитых странах, отмечает директор международного благотворительного фонда Let’s Help Ольга Богдаренко.

"В Украине ровесники американских пенсионеров, которые путешествуют по миру, вынуждены жить на небольшую государственную пенсию и финансовую помощь детей, – говорит Бондаренко. – Для человека это значит, что он теряет субъектность и превращается в объект, поскольку становится зависимым от других людей и не может самостоятельно принимать решения относительно своей жизни".

Материал публикуется в рамках информационного партнерства с благотворительным фондом Let's Help

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