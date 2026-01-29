"Ненадежный союзник". Нидерландский пенсионный фонд PME будет больше инвестировать в ЕС вместо США

США остаются экономикой, которую "невозможно игнорировать", однако PME будет инвестировать также в европейский технологический сектор

Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Нидерландский пенсионный фонд PME планирует инвестировать больше денежных средств в европейские активы и меньше – в США из-за политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении главы фонда Алаэ Лагриха.

"Европа теперь признала, что Соединенные Штаты больше не являются тем надежным союзником, каким они были когда-то. Торговые тарифы, угрозы и невыполнение существующих соглашений стали обычным явлением. Это осознание болезненное, но оно явно предлагает возможность для более тесной, сильной и более независимой Европы. Конечно, это потребует времени, но я верю, что проводится упорная работа, чтобы наверстать утраченные позиции", – заявил он.

Глава фонда добавил, что угрозы торговыми пошлинами – это "средство президента Трампа оказывать давление на страны, чтобы они достигли своего".

При этом Лагрих отметил, что США "остаются экономикой, которую невозможно игнорировать, где можно достигать положительной доходности".

"В то же время Нидерланды и Европа всегда были способны развивать высококачественные технологии. PME уже много лет инвестирует в эти знания, изобретательность и патенты. И мы продолжим это делать – не только ради прибыльности, но и для того, чтобы поддержать тех, кто формирует будущее, сохранить их в пределах Нидерландов и Европы и усилить экономическую, технологическую и промышленную независимость и устойчивость", – говорится в заявлении.

Согласно отчету PME по состоянию на конец 2025 года контролировал активы на почти 60 млрд евро.

Bloomberg отметило, что PME уже сократил часть своих инвестиций в США. В частности, в 2025 году фонд прекратил сотрудничество с BlackRock Inc, в результате чего отозвал у BlackRock мандат на управление акциями на сумму 5 млрд евро.