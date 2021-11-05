Пенсий не будет, а инфляция победила депозиты. Итоги конференции "Жить на проценты"

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После заявлений правительства о том, что не стоит особо надеяться на государственную пенсию, многие задумались об альтернативных путях обеспечения себя в будущем. Инфляция в Украине за 9 месяцев 2021 года уже составила 7,5%, превысив чистую доходность банковских депозитов, что подогревает интерес украинцев к финансовым инструментам для долгосрочных сбережений.

В какие активы вкладывать? В каких валютах? Как грамотно раскладывать деньги по разным корзинам? На эти вопросы ответили эксперты финансового рынка на состоявшейся 30 ноября конференции "Жить на проценты".

Жить на проценты можно, но нужно уметь инвестировать

Спикеры рассмотрели перспективы фондового рынка США – здесь мнения разошлись – от "покупать всегда" до предупреждений о том, что очередная коррекция рынка может быть не за горами, ведь в США тоже растет инфляция и меры правительства по ее сдерживанию могут замедлить экономический рост. Обсудили также потенциал инвестиций в сельскохозяйственную землю и то, как заработать на криптовалюте. Общее резюме – землей интересоваться стоит, а вот инвестировать более 10% сбережений в крипту опытные инвесторы не советуют, есть риск потерять все. Достаточно надежными считаются инвестиции в недвижимость – но это актуально для тех, кто имеет не менее 50 тысяч долларов "в кармане". Среди наиболее надежных называли – ОВГЗ и пенсионные накопления в НПФ.

Начинать стоит с простого и надежного – пенсионный счет в НПФ

Начинающим инвесторам лучше начинать с самых простых и надежных инструментов – таких как ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) и открытие накопительного пенсионного счета в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), такое мнение высказала экспертка финансового сектора, председатель совета НПФ "Взаимопомощь" Ольга.

Она отметила, что наличие у человека пенсионного счета должно быть базовым решением по управлению собственными финансами: Начать инвестировать в НПФ можно даже с 1 гривны! Открывая пенсионный счет в нашем фонде через администратора Лига Пенсия вы не подписываете обязательство вносить ежемесячные взносы определенного размера, а самостоятельно определяете когда и сколько откладывать".

"Независимо от того, какие вы будете выбирать стратегии, фонды, ставить цели – накапливать на авто или на недвижимость, – основой вашего инвестиционного портфеля должен быть пенсионный счет, который нужно открывать еще с 20-25 лет", – считает Бондаренко.

НПФ должны выполнять жесткие требования к диверсификации портфеля

"НПФ – кажется сложным для начинающих, но если изучить эту тему, то он очень надежен и прозрачен. Я считаю, что нет более прозрачного инвестиционного инструмента, чем негосударственные пенсионные фонды", – говорит Бондаренко, добавляя, что накопления в НПФ надежно защищены, поскольку все фонды должны выполнять жесткие требования законодательства по формированию инвестиционного портфеля и за этим следит регулятор рынка – НКЦБФР.

"То есть мы не можем ту тысячу гривен, которую вы решили ежемесячно вкладывать на свой пенсионный счет, инвестировать в один инструмент. У нас есть обязательство диверсифицировать эти деньги", – рассказала Бондаренко.

Наибольшую долю активов НПФ может вкладывать в ОВГЗ или депозиты (до 50%, но не более 10% в один банк), в более рискованные инструменты, также нужные для сбалансирования доходности, разрешается инвестировать меньше:

до 40% -в корпоративные облигации, при чем не более 5% в ценные бумаги одного эмитента

до 20% – в муниципальные облигации или акции иностранных компаний, но не более 5% в акции одной компании

до 10% – в банковские металлы, недвижимость и т.п.

Инвестированием средств НПФ занимается профессиональная лицензированная компания по управлению активами, которая на постоянной основе сбалансирует портфель фонда, чтобы обеспечить соблюдение требований по диверсификации.

"Таким образом НПФ надежно защищает ваш ресурс и на начальном этапе, когда вы еще не разобрались в инвестиционном рынке, это лучший инструмент, чтобы максимально осторожно начать двигаться в направлении инвестиций", – посоветовала председатель совета НПФ "Взаимопомощь".

Откладывая средства в НПФ можно платить меньше налогов

В Украине решение самостоятельно позаботиться о собственной пенсии вознаграждается государством – каждый вкладчик НПФ, если является плательщиком налога на доходы (НДФЛ), может получить налоговую скидку. Редакция LIGA.net подготовилf подробное описание того, как вернуть налоги из взносов в НПФ. Но возможность получить кэшбек от государства в размере 18% от пенсионных взносов не доступна тем, кто работает как ФЛП.

Если вы хотите узнать о чем еще говорили эксперты конференции "Жить на проценты" и какие стратегии инвестирования советовали участникам, записи выступлений можно приобрести по этой ссылке https://bit.ly/3bIvQMX

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