Солидарную пенсионную систему необходимо дополнить накопительной – Лазебная

Украине необходимо внедрять второй уровень пенсионной реформы – накопительную систему. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио.

"Об этом говорят все политики, но почему-то этого до сих пор нет. Для этого нужна политическая воля и понимание, как сделать эту систему более защищенной, чтобы люди ей доверяли", – подчеркнула Лазебная.

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Она отметила, что такие пенсионные системы уже существуют в 77 странах мира. Накопления людей в некоторых из этих стран больше ВВП. И они работают на экономику своих стран, на создание новых рабочих мест, увеличивают благосостояние людей, уверяет министр.

В Украине существует единая солидарная пенсионная система, когда все работающие платят взносы, идущие на выплату пенсий. Но на сегодняшний день минимальный страховой взнос – 1200 грн, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность – 1854 грн.

"То есть минимальный взнос на треть меньше даже расчетного прожиточного минимума для нетрудоспособных. А соотношение пенсионеров и работающих почти один к одному. Поэтому нужно сбалансировать солидарный уровень, зависимый от демографии", – уверены в Минсоцполитики.

Лазебная подчеркнула, что пенсионную систему необходимо дополнить накопительной. Тогда молодежь получит достойную пенсионную перспективу, имея накопления на своих счетах.

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Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.

В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки. По данным Минсоцполитики, внедрение пенсионной реформы потребует 22 млрд грн в первый год.

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Анна Ишутина

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