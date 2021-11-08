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Солидарную пенсионную систему необходимо дополнить накопительной – Лазебная

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 16:05
Солидарную пенсионную систему необходимо дополнить накопительной – Лазебная - Фото
Марина Лазебная. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Украине необходимо внедрять второй уровень пенсионной реформы – накопительную систему. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио.

"Об этом говорят все политики, но почему-то этого до сих пор нет. Для этого нужна политическая воля и понимание, как сделать эту систему более защищенной, чтобы люди ей доверяли", – подчеркнула Лазебная.

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Она отметила, что такие пенсионные системы уже существуют в 77 странах мира. Накопления людей в некоторых из этих стран больше ВВП. И они работают на экономику своих стран, на создание новых рабочих мест, увеличивают благосостояние людей, уверяет министр.

В Украине существует единая солидарная пенсионная система, когда все работающие платят взносы, идущие на выплату пенсий. Но на сегодняшний день минимальный страховой взнос – 1200 грн, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность – 1854 грн.

"То есть минимальный взнос на треть меньше даже расчетного прожиточного минимума для нетрудоспособных. А соотношение пенсионеров и работающих почти один к одному. Поэтому нужно сбалансировать солидарный уровень, зависимый от демографии", – уверены в Минсоцполитики.

Лазебная подчеркнула, что пенсионную систему необходимо дополнить накопительной. Тогда молодежь получит достойную пенсионную перспективу, имея накопления на своих счетах.

Читайте также: Слуги народа наконец-то заговорили о накопительных пенсиях. Что ждет 8 млн украинцев?

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Анна Ишутина
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пенсионная реформа Минсоцполитики Марина Лазебная накопительная пенсия
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