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В 2022 году украинцы смогут онлайн контролировать свои пенсионные накопления

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 16:52
В 2022 году украинцы смогут онлайн контролировать свои пенсионные накопления - Фото
Марина Лазебная (фото: пресс служба Кабмина)

Министерство социальной политики заявило об успешном завершении пилотирования Единой информационной системы социальной сферы в четырех территориальных управлениях социальной защиты населения и пяти территориальных громадах Киевской и Житомирской областей.

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Как сообщает пресс-служба министерства, эксплуатация системы начнется в 2022 году. Постепенно в систему войдут все виды социальных выплат – от пенсий и субсидий до выплат по малообеспеченности и пособия по безработице.

На базе единого социального реестра будет консолидироваться вся "пенсионная история" человека, то есть информация и документы о формировании его пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах.

"Каждый работающий человек в следующем году сможет зайти в собственный социальный кабинет в Едином социальном реестре через специальный портал или платформу Дия. Важно, что в этом кабинете при старте работы накопительной системы человек сможет выбрать пенсионный фонд, изменить его, и его выбор сразу отобразится в ЕСР. Также в кабинете он сможет видеть и контролировать объем своих пенсионных накоплений, уплаченные взносы, полученный инвестиционный доход, произведенные выплаты", – отмечает министр социальной политики Марина Лазебная .

Использование ЕСР и ЕИССС для учета целостной "пенсионной истории" человека как в солидарной, так и в обязательной накопительной системе, предусмотрено Стратегией цифровизации социальной сферы и Положением о ЕИССС.

  • 18 октября 2021 года в пилотных регионах Украины запустили Единую информационную систему социальной сферы. Минцифра рассчитывает, что система позволит сэкономит бюджету до 11 млрд грн ежегодно. 28 сентября 2020 года Минцифры запустило информационный интернет-портал о видах госуслуг. С помощью гида каждый может узнать о том, где, как и когда можно получить определенную госуслугу. Портал также дает информацию о стоимости и перечне необходимых документов.

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Анна Лыса-Кузмич
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Минсоцполитики Марина Лазебная ЕИССС ЕСР
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