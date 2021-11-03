Внедрение пенсионной реформы потребует 22 млрд грн в первый год – Минсоцполитики

Реализация пенсионной реформы, которая предусматривает накопительную систему платежей, потребует дополнительных расходов из бюджета. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная, сообщает Интерфакс-Украина.

"Накопительная пенсионная система потребует 22 млрд грн дополнительно" – рассказала Лазебная со ссылкой на расчеты Министерства финансов.

"Одно из предложений Минфина – софинансирование накопительного уровня из ЕСВ и госбюджета по 1% в первый год введения такого уровня, по 1,5% во второй и по 2% в третий. И каждый процент, по их предложениям, обойдется в 22 млрд грн", – сообщила министр на встрече с журналистами.

Эта сумма рассчитана, исходя из проекции госбюджета на 2023 год и модели введения обязательного накопительного уровня для украинцев старше 55 лет, в том числе физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, уточнила министр соцполитики.

По словам Лазебной, обсуждается также возможность дополнительных добровольных взносов – на каждый дополнительный взнос налогоплательщика государство вносит равный взнос, но не более установленного лимита – 3% от средней заработной платы или около 5000 грн. По мнению министра, это позволит стимулировать участников обязательного накопительного уровня инвестировать в будущую пенсию.

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В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.

24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.

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Анна Ишутина

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