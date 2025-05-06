Инвестиционная компания ICU прогнозирует на следующие два года относительно стабильную гривню, рост внешней помощи и внешние дисбалансы. Для большинства украинцев это звучит отвлеченно.

Но сейчас есть "личные финансовые консультанты", которые могут не только пересказать макроэкономический прогноз на "человеческом" языке, но и посоветовать, что делать типичной украинской семье из двух работающих родителей и одного ребенка школьного возраста.

Grok, Gemini и ChatGPT советуют украинцам внимательно и проактивно управлять финансами. Тщательное планирование, оптимизация затрат и создание финансовой подушки безопасности помогут сохранить стабильность и возможно улучшить благосостояние в условиях неопределенности. Результаты анализа трех нейросетей собрала и резюмировала LIGA.net.

Зарплаты и инфляция

Прогноз роста ВВП в 2025 году – всего 3%, что свидетельствует о медленном восстановлении экономики. Безработица снизится до 12% (с 15% в 2024), поэтому риск потери работы для двух работающих родителей уменьшится.

Однако рост зарплат будет ограничен из-за слабого спроса на рабочую силу. Инфляция достигнет пика в 15% во 2-м квартале 2025 года, но к концу года замедлится до 7-8%. Больше всего вырастут цены на продукты питания, коммунальные услуги и транспорт (из-за инфляции и девальвации гривни). Расходы на ребенка, в частности на питание и школьные принадлежности, также увеличатся.

Что делать:

Вести семейный бюджет, сокращать необязательные расходы

Фиксировать цены на услуги (интернет, связь) через долгосрочные контракты.

Покупать оптом или через механизм совместных закупок вместе с другими семьями для экономии.

Курс гривни и валютные риски

Гривня будет оставаться стабильной в 2025 году, но до конца года курс повысится с 41,6 грн/$ в мае до 43,5 грн/$. В 2026 году ожидается послабление до 48 грн/$. Это повысит цены на импортные товары: электронику, одежду, продукты и топливо. Для семей, тратящих значительную часть бюджета на импорт, это будет означать дополнительную финансовую нагрузку.