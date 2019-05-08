Средняя зарплата в Украине в долларах достигла уровня 2013 года

Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года. Об этом сообщается на странице Ukraine Now в Facebook.

"Средняя заработная плата (СЗП) в марте 2019 года составила 10 237 грн, что в долларовом эквиваленте составляет $385. СЗП за март 2019-го почти достигла показателя 2013 года, когда составляла 3212 грн и $394 соответственно", - говорится в сообщении.

Реклама

Также отмечается, что средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте текущего года превысила показатель 2018 года на 21%.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в марте 2019 года составляла 10 237 грн, что на 8,6% больше, чем в апреле и на 22,1% больше, чем в марте предыдущего года.

Реальная заработная плата в марте этого года по сравнению с февралем выросла на 7,6%, а по сравнению с мартом прошлого года - на 12,5%.