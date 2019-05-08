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08.05.2019, 11:46

Средняя зарплата в Украине в долларах достигла уровня 2013 года

Средняя зарплата в Украине в долларах достигла уровня 2013 года

По данным Ukraine Now, в марте средняя заплата была равна $385

Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года. Об этом сообщается на странице Ukraine Now в Facebook.

"Средняя заработная плата (СЗП) в марте 2019 года составила 10 237 грн, что в долларовом эквиваленте составляет $385. СЗП за март 2019-го почти достигла показателя 2013 года, когда составляла 3212 грн и $394 соответственно", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте текущего года превысила показатель 2018 года на 21%.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в марте 2019 года составляла 10 237 грн, что на 8,6% больше, чем в апреле и на 22,1% больше, чем в марте предыдущего года.

Реальная заработная плата в марте этого года по сравнению с февралем выросла на 7,6%, а по сравнению с мартом прошлого года - на 12,5%.

Номинальная зарплата - это количество денег, которые получает человек за свою работу, реальная - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на эти деньги. Реальную зарплату считают в соотношении к инфляции.

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Теги: зарплата, ukraine now
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