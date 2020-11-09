UA

Облигации британской Kondor Finance вышли на рынок Украины

09.11.2020, 15:38
Облигации британской Kondor Finance вышли на рынок Украины - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине облигации британской Kondor Finance PLC. Об этом свидетельствует решение комиссии от 3 ноября, передает Stockworld.

Документы для допуска в Украине соответствующих бумаг направил в комиссию Национальный депозитарий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Kondor Finance Plc – британская компания, выпускает еврооблигации для НАК "Нафтогаз Украины" .

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций (LPN) Нафтогаза, эмитентом которых выступает Kondor Finance plc, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" с рейтингом возвратности активов (RR) "RR4".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Kondor Finance plc облигации

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Редакционный кодекс Liga.net. Наши принципы, правила и стандарты

Впервые публичноРедакционный кодекс Liga.net. Наши принципы, правила и стандарты
 