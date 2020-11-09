Облигации британской Kondor Finance вышли на рынок Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине облигации британской Kondor Finance PLC. Об этом свидетельствует решение комиссии от 3 ноября, передает Stockworld.

Документы для допуска в Украине соответствующих бумаг направил в комиссию Национальный депозитарий.

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Kondor Finance Plc – британская компания, выпускает еврооблигации для НАК "Нафтогаз Украины" .

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций (LPN) Нафтогаза, эмитентом которых выступает Kondor Finance plc, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" с рейтингом возвратности активов (RR) "RR4".

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Наталия Софиенко

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