В Украине впервые будут продавать акции Apple

Украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций крупной иностранной компании.

Как сообщил LIGA.net предправления Нацдепозитария Украины Миндаугас Бакас, сейчас она получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск бумаг корпорации Apple к обращению на украинском фондовом рынке.

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"Часть проверки взял на себя НДУ, на прошлой неделе мы уже передали пакет документов в НКЦБФР. В ближайшие дни ожидаем, что разрешение будет получено", - отметил Бакас.

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Параллельно с этим акции нужно зачислить на счет НДУ в международном депозитарии Clearstream. Бакас не уточнил, сколько именно акций регистрирует брокер.

Цена в Украине будет выше, чем в США из-за комиссии брокера.

Сейчас стоимость одной акции Apple на американской бирже NASDAQ составляет $174,3.