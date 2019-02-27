Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году
27.02.2019, 17:47

В Украине впервые будут продавать акции Apple

В Украине впервые будут продавать акции Apple

Компания-брокер получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск акций Apple на украинский фондовый рынок

Украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций крупной иностранной компании.

Как сообщил LIGA.net предправления Нацдепозитария Украины Миндаугас Бакас, сейчас она получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск бумаг корпорации Apple к обращению на украинском фондовом рынке.

Реклама

"Часть проверки взял на себя НДУ, на прошлой неделе мы уже передали пакет документов в НКЦБФР. В ближайшие дни ожидаем, что разрешение будет получено", - отметил Бакас.

Реклама

Параллельно с этим акции нужно зачислить на счет НДУ в международном депозитарии Clearstream. Бакас не уточнил, сколько именно акций регистрирует брокер.

Цена в Украине будет выше, чем в США из-за комиссии брокера.

Сейчас стоимость одной акции Apple на американской бирже NASDAQ составляет $174,3.

Отправить:
Распечатать:
Теги: фондовый рынок, акции Apple
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 