Нацбанк уперше за 10 місяців змінив облікову ставку: з 30 січня – 15%

Фото: НБУ

Правління Національного банку вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, знизивши облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Рішення пояснили стійким зниженням інфляційного тиску та зменшенням ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням.

"Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", – заявили в Нацбанку.

Так, за оновленим макроекономічним прогнозом, інфляція буде помірною у 2026 році (7,5%) й надалі перебуватиме близько до цілі 5% з її досягненням у середині 2028 року.

Регулятор вважає, що "очікуваних обсягів зовнішньої допомоги вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та збереження міжнародних резервів на достатньому рівні для підтримання стійкості валютного ринку".

У Нацбанку нагадали, що наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026-2027 роках. Підтримка України зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом $8,1 млрд.

"Зниження облікової ставки сприятиме подальшій адаптації економіки до викликів війни, зокрема підтримає динаміку кредитування, що зростає упродовж останніх років темпами понад 30% р/р.

Водночас монетарні умови будуть достатньо жорсткими для збереження стійкості валютного ринку та зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – йдеться в заяві НБУ.