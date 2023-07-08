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Сенс банк націоналізують у липні – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 12:50
Сенс банк націоналізують у липні – Bloomberg - Фото
Фото - пресслужба Сенс Банк

Вже наступного тижня В Україні націоналізують Sense Bank ("Сенс Банк", попередня назва – "Альфа-банк Україна") російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами неназваного українського високопосадовця, націоналізація банку відбудеться у середині липня. 

АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-Банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження.

  • Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО.
  • У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про порядок націоналізації системних банків під час воєнного стану за 1 гривню, але цього виявилось недостатньо для націоналізації Сенс Банку.
Наталія Софієнко
сенс банкАльфа Банкнаціоналізація банку
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