Сенс банк націоналізують у липні – Bloomberg
08.07.2023, 12:50
Фото - пресслужба Сенс Банк
Вже наступного тижня В Україні націоналізують Sense Bank ("Сенс Банк", попередня назва – "Альфа-банк Україна") російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами неназваного українського високопосадовця, націоналізація банку відбудеться у середині липня.
АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-Банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження.
- Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО.
- У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про порядок націоналізації системних банків під час воєнного стану за 1 гривню, але цього виявилось недостатньо для націоналізації Сенс Банку.
- Президент Володимир Зеленський 16 червня, підписав законопроєкт, який дозволяє виводити з ринку системно важливі банки, якщо їхні акціонери перебувають під санкціями.
Останні новини
Коментарі