Сенс банк націоналізують у липні – Bloomberg

Вже наступного тижня В Україні націоналізують Sense Bank ("Сенс Банк", попередня назва – "Альфа-банк Україна") російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами неназваного українського високопосадовця, націоналізація банку відбудеться у середині липня.

АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-Банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження.

Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО.

У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про порядок націоналізації системних банків під час воєнного стану за 1 гривню, але цього виявилось недостатньо для націоналізації Сенс Банку.