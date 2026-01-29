У Мілані знайшли мертвим українського банкіра Адаріча: справу розслідують як вбивство

Колишній власник кількох українських банків випав з вікна апартаментів у Мілані

Фото: Фідобанк

Ввечері 23 січня в Мілані біля елітного чотириповерхового житлового будинку на вулиці Неріно знайшли мертвим 54-річного громадянина України Олександра Адаріча, повідомили в четвер італійські медіа, зокрема La Repubblica та Il Giorno.

За попередніми даними слідства, Адаріч випав із вікна орендованих апартаментів, але правоохоронці не виключають, що на момент падіння він уже був мертвий. Справу розслідують як імовірне вбивство.

За інформацією поліції, він прибув до Мілана в день загибелі для ділової зустрічі.

Камери відеоспостереження зафіксували щонайменше двох осіб, які поспіхом залишили будівлю після інциденту. Одного з них того вечора бачила консьєржка – чоловік спілкувався з нею англійською мовою та швидко пішов.

Під час огляду номера слідчі знайшли кілька документів із різними іменами та громадянствами, що ускладнило ідентифікацію загиблого. Зокрема, серед них був румунський документ на ім'я Alexandru Adarici. Для підтвердження особи загиблого знадобилися додаткові перевірки.

Розслідування координує прокуратура Мілана. Правоохоронці аналізують записи камер спостереження та вивчають професійну діяльність і ділові зв’язки Адаріча, вважаючи, що мотив злочину може бути пов’язаний із його бізнес-інтересами.

Адаріч свого часу був власником кількох банків в Україні: Євробанку, Фідобанку та Фідокомбанку (який до придбання Адарічем мав назву Ерсте Банк).

Il Giorno пише, що останнім часом він обіймав посаду в люксембурзькій девелоперській компанії Alfaro Real Estate.