Естонія перерахує ще 400 000 євро до Фонду підтримки енергетики України

Естонія (Фото: EPA)

Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України ще 400 000 євро, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Крім внесків до фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.

Серед наданого обладнання – два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 млн євро.

"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.