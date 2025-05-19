"Фінанси країни гірші, ніж у Греції": Премʼєр Японії відмовився знижувати податки

Прем'єр Японії Сіґеру Ішіба заявив, що фінансове становище його країни гірше, ніж у Греції

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Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ішіба заявив, що фінансовий стан Японії "гірший, ніж у Греції", і виступив проти ідеї зниження податків. Про це він сказав у парламенті на тлі закликів опозиції зменшити податкове навантаження перед виборами до верхньої палати, повідомляє Bloomberg.

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"Ми живемо у світі, де знову існують відсоткові ставки. Уряд не має права коментувати їхній рівень, але реальність така: борг дорожчає. А фінансова ситуація нашої країни — без перебільшення — гірша, ніж у Греції", — заявив Ішіба.

Премʼєр різко розкритикував ідею компенсувати зниження податків випуском держоблігацій. Він наголосив, що країна вже витрачає чверть бюджету лише на обслуговування боргу, і подальше зростання запозичень лише поглибить кризу.

За даними МВФ, загальний держборг Японії у 2025 році становить 234,9% ВВП. Для порівняння, у Греції — 142,2%.

Водночас Японія поки уникає боргової кризи завдяки тому, що більшість її зобов’язань викуплена внутрішніми інвесторами, а також через стабільну зовнішню валютну позицію.

На тлі повернення інфляції та зростання зарплат Банк Японії вже понад рік поступово підвищує ключову ставку. Це робить запозичення дорожчим і змушує уряд переосмислювати свої витрати.

"Ми не можемо погодитися на податкові знижки, які доведеться перекривати державним боргом", — заявив премʼєр. Він також згадав про зростання витрат на соціальні послуги, що необхідно враховувати у формуванні бюджетної політики.