FT: члени ЄС "не в захваті" від запиту Єврокомісії, куди входять гроші для України

Країни – члени Євросоюзу не в захваті від запиту Європейської комісії про збільшення на 100 млрд євро довгострокового бюджету на 2021-2027 роки, пише Financial Times.

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Половина цієї суми – 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро позик – призначена для України, і з цього приводу всередині блоку є майже одностайна згода, хоча деякі країни пропонують реструктуризувати цей пакет так, щоб там було менше грантів і більше позик.

Але друга половина бюджетного запиту наштовхнулася на спротив.

Єврокомісії потрібні додаткові гроші для того, щоб, наприклад, виплачувати відсотки за спільними запозиченнями для плану відновлення після коронавірусу, які виявилися вищими за очікувані. Крім того, комісія попередила, що фінансування критично важливих програм ЄС може скоротитися на 30%, якщо країни-члени не поповнять спільний бюджет.

Багато країн вважають, що Єврокомісії варто пошукати внутрішні ресурси чи невитрачені гроші, перш ніж просити про додаткові вливання. За оцінкою уряду Данії, невикористана сума, про яку "забула" Єврокомісія, може сягати 16 млрд євро.

"Це свідчить про те, що комісія не справилася з домашнім завданням, перш ніж просити про купу додаткових грошей, і країни-члени від цього не в захваті", – сказав у розмові з FT один із дипломатів.