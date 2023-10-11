Держборг України через два роки перевищить 100% ВВП: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП. Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

Загальний держборг України у 2021 році, до повномасштабного вторгнення РФ, становив 48,9% національного ВВП.

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У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується зростання до 88,1%.

У Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.